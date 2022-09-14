晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

健康醫療網》笑掉大牙是真的！「6大招」善用假牙黏著劑

食藥署提醒，透過黏著劑能夠提供假牙額外的固持力和心理上的安慰，更能讓長者開啟自信新生活！
健康醫療網

健康醫療網

2022/09/14 10:26

「真的會笑掉牙齒」聽起來像是一句戲謔的話，其實這可不是開玩笑的！隨著高齡化社會來臨，裝戴活動假牙的人口比例越來越高，想在日常生活或是重要場合中，避免不穩固假牙造成的尷尬情形，善用假牙黏著劑非常重要。食藥署提醒，透過黏著劑能夠提供假牙額外的固持力和心理上的安慰，更能讓長者開啟自信新生活！

隨著高齡化社會來臨，裝戴活動假牙的人口比例越來越高，想在日常生活或是重要場合中，避免不穩固假牙造成的尷尬情形，善用假牙黏著劑非常重要。（https://www.freepik.com/）

徵詢醫師專業意見　正確使用假牙黏著劑

開始使用假牙黏著劑前，應先徵詢牙醫師的專業意見，可避免因為過度依賴或濫用假牙黏著劑而造成細菌滋生。正確使用假牙黏著劑有六大步驟：

（1）將假牙內側面用牙刷和清水洗淨並擦乾。

（2）去除口內的黏著劑和食物殘渣，可用毛巾或紗布沾溫水擦拭較易清潔。

（3）取少量假牙黏著劑塗布於假牙的內側面。

（4）將假牙放入口腔定位，用手輕壓假牙數秒，讓假牙黏著劑均勻散開。

（5）用紗布將溢出的假牙黏著劑擦拭乾淨。

（6）晚上睡覺前應將假牙取下，並以溫水將假牙上的黏著劑和食物殘渣清潔乾淨。

安心購買三步驟　一認、二看、三會用　

食藥署提醒，購買假牙黏著劑時，請牢記醫材安心三步驟「一認、二看、三會用」：第一要先「認」識假牙黏著劑是醫療器材，第二是在購買時「看」清楚包裝上是否刊載「醫療器材許可證字號」及「廠商名稱、地址、品名、製造日期」等完整資訊，第三則是使「用」前務必詳閱產品使用說明書並正確使用及保存。

醫材相關資訊　可上食藥署查詢及通報

有關醫療器材相關資訊，除了可向醫師詢問之外，如需查詢醫療器材許可證相關資料，可至食藥署網站搜尋。若發現不符規定或品質不良的醫療器材，或因使用醫療器材引發嚴重不良反應，請立即至食藥署「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統通報。

文經授權轉載自【健康醫療網】記者林怡亭 笑掉大牙是真的！「6大招」善用假牙黏著劑

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書