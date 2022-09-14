健康醫療網》笑掉大牙是真的！「6大招」善用假牙黏著劑

食藥署提醒，透過黏著劑能夠提供假牙額外的固持力和心理上的安慰，更能讓長者開啟自信新生活！

「真的會笑掉牙齒」聽起來像是一句戲謔的話，其實這可不是開玩笑的！隨著高齡化社會來臨，裝戴活動假牙的人口比例越來越高，想在日常生活或是重要場合中，避免不穩固假牙造成的尷尬情形，善用假牙黏著劑非常重要。食藥署提醒，透過黏著劑能夠提供假牙額外的固持力和心理上的安慰，更能讓長者開啟自信新生活！

隨著高齡化社會來臨，裝戴活動假牙的人口比例越來越高，想在日常生活或是重要場合中，避免不穩固假牙造成的尷尬情形，善用假牙黏著劑非常重要。（https://www.freepik.com/）

徵詢醫師專業意見 正確使用假牙黏著劑

開始使用假牙黏著劑前，應先徵詢牙醫師的專業意見，可避免因為過度依賴或濫用假牙黏著劑而造成細菌滋生。正確使用假牙黏著劑有六大步驟：

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（1）將假牙內側面用牙刷和清水洗淨並擦乾。

（2）去除口內的黏著劑和食物殘渣，可用毛巾或紗布沾溫水擦拭較易清潔。

（3）取少量假牙黏著劑塗布於假牙的內側面。

（4）將假牙放入口腔定位，用手輕壓假牙數秒，讓假牙黏著劑均勻散開。

（5）用紗布將溢出的假牙黏著劑擦拭乾淨。

（6）晚上睡覺前應將假牙取下，並以溫水將假牙上的黏著劑和食物殘渣清潔乾淨。

安心購買三步驟 一認、二看、三會用

食藥署提醒，購買假牙黏著劑時，請牢記醫材安心三步驟「一認、二看、三會用」：第一要先「認」識假牙黏著劑是醫療器材，第二是在購買時「看」清楚包裝上是否刊載「醫療器材許可證字號」及「廠商名稱、地址、品名、製造日期」等完整資訊，第三則是使「用」前務必詳閱產品使用說明書並正確使用及保存。

醫材相關資訊 可上食藥署查詢及通報

有關醫療器材相關資訊，除了可向醫師詢問之外，如需查詢醫療器材許可證相關資料，可至食藥署網站搜尋。若發現不符規定或品質不良的醫療器材，或因使用醫療器材引發嚴重不良反應，請立即至食藥署「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統通報。

文經授權轉載自【健康醫療網】記者林怡亭 笑掉大牙是真的！「6大招」善用假牙黏著劑



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