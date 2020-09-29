健康醫療網》老年人視力退化、腿腳無力 高齡駕駛應留意路上風險

老年人生理功能的退化已成為交通安全的隱憂，根據警政署統計，以105年A1類道路交通事故來看，以75~79歲及20~24歲之死亡人數較高。據悉，老年人的視力退化、聽力障礙、反應遲頓、腿腳無力等都是造成駕駛困難的因素之一。

林渝樺／記者

專家提醒，無論長輩們仍在駕駛、有限制地駕駛，還是必須完全放棄駕駛的狀態，如果發現長輩們車上有新的痕跡和刮痕、駕駛習慣發生重大變化、看不清楚道路標誌等情況都是高危駕駛警訊，應特別留意多關心陪伴他們，協助他們尋找共乘汽車或是其它大眾交通等替代性的交通方案，讓銀髮族群在身體老化階段，也能享有安全照護。（健康醫療網提供）

老年人生理功能的退化已成為交通安全的隱憂，根據警政署統計，以105年A1類道路交通事故來看，以75~79歲及20~24歲之死亡人數較高。據悉，老年人的視力退化、聽力障礙、反應遲頓、腿腳無力等都是造成駕駛困難的因素之一。無論是否持有高齡駕照，專家建議積極參與長輩們的生活，一同關心和維護高齡駕駛者的安全。

高齡駕駛事故頻繁 交通安全的隱憂

依據Caring一篇老人駕車的指南指出，美國疾病預防控制中心（CDC）的報告顯示，年滿65歲的高齡駕駛因身體不適而難以駕駛的可能性是年輕駕駛的兩倍，且年齡在70歲以上的高齡駕駛事故頻繁增加，其中以85歲以上的駕駛中事故發生率最高。如今，美國有六分之一的駕駛員年齡超過65歲，代表道路上有更多的高齡駕駛，以至於不少子女擔心年邁父母的安全，希望他們能夠停止駕駛。

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身體退化迅速 影響駕駛能力

Dailycaring報導，老年人的視力退化、聽力障礙、反應遲頓、腿腳無力等是造成駕駛困難和危險的因素。特別是老年人如有脖子僵硬或後背疼痛症狀，很可能在轉彎處因為角度問題，看不清就撞上障礙物，或是腿部疼痛、肌肉無力無法順利切換油門和煞車，甚至神情恍惚、反應不如青壯年時期快速時，稍有不慎就釀成意外事故。不過，依然有80、90多歲的長輩們仍是安全的駕駛員，只是對於他們來說，身體的退化、認知能力的下降確實會影響駕駛能力。

體檢認知測驗合格 依法定期換照評估

為了能夠解決高齡駕駛問題，交通部於105年推動高齡駕駛換照，要求於106年7月1日年滿75歲的長者，必須更換三年為一期的短期駕照，如果是年滿75歲並且在實施日期後有特定違規或吊扣駕照者，也需在通知日期後的3個月內來辦理換照。

另外，辦理換照的條件為「體格檢查」和「認知功能測驗」合格外，還需檢附「未患中度以上失智症證明」。其中認知功能測驗的內容包含「對時間的正確認知能力」、「近程記憶思考的能力」及「測試判斷力及手腦並用能力」等三個程序，測驗時間約二十分鐘，以上必須全數通過才算合格。

維護用路安全 注意高危駕駛訊號

經由定期的換照評估，可排除不適合上路者，以維護高齡者自身及其他用路人之交通安全。專家提醒，無論長輩們仍在駕駛、有限制地駕駛，還是必須完全放棄駕駛的狀態，如果發現長輩們車上有新的痕跡和刮痕、駕駛習慣發生重大變化、看不清楚道路標誌等情況都是高危駕駛警訊，應特別留意多關心陪伴他們，協助他們尋找共乘汽車或是其它大眾交通等替代性的交通方案，讓銀髮族群在身體老化階段，也能享有安全照護。

參考資料：

7 WARNING SIGNS: HOW TO KNOW WHEN YOUR PARENTS SHOULD STOP DRIVING

Seniors and Driving: A Guide

本文經授權轉載自健康醫療網 老年人視力退化、腿腳無力 高齡駕駛應留意路上風險

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