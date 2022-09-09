健康醫療網》挺過3次敗血症！前職棒球星潘忠韋成功戰勝血癌

血癌為全身性疾病，不正常的血球會隨血液循環至全身，因此與常見癌症不同，並無期別之分，通常一經確診便是「四期」；且急性血癌病程進展常來勢洶洶，很多急性血癌病人初期無症狀，一旦發病便需長時間住院接受治療。

綽號「喇叭」的潘忠韋是前職棒球星、現為知名球評，在2019年12月完成漫長一整年的球季後，因持續性發燒、身體瘀青症狀就醫後確診「急性淋巴性白血病」，近一年治療，潘忠韋歷經2次骨髓移植、3次敗血性休克失去意識，過程中常痛苦到痛哭流涕，但他拿出運動員態度，致力「情蒐」做功課，秉持「知己知彼，百戰百勝」精神，了解疾病、掌握身體狀況，將醫療團隊視為賽場最好隊友，集眾人之力才能在艱難戰役中，轟出勝利的抗癌全壘打！

綽號「喇叭」的潘忠韋是前職棒球星、現為知名球評，在2019年12月完成漫長一整年的球季後，因持續性發燒、身體瘀青症狀就醫後確診「急性淋巴性白血病」。

癌症希望基金會與中華民國血液病學會為力挺血癌病友，歷經一年推出《血癌攻略》數位工具，集衛教、紀錄、提醒三大功能，助初罹血癌病友逐步了解治療、做好醫病溝通，攻克疾病戰役 !

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初診斷血癌人數逐年上升，提供正確知識刻不容緩

根據癌症登記報告，2019年有2,612人新診斷出血癌，十年間新診斷血癌人數增加4成。血癌為全身性疾病，不正常的血球會隨血液循環至全身，因此與常見癌症不同，並無期別之分，通常一經確診便是「四期」；且急性血癌病程進展常來勢洶洶，很多急性血癌病人初期無症狀，一旦發病便需長時間住院接受治療。面對突如其來的疾病與大量衛教資料，病人心中常因承受龐大衝擊與負擔，導致資訊難以吸收，也容易對治療產生悲觀情緒。

中華民國血液病學會周文堅理事長指出，過去戲劇常安排罹患血癌等同「絕症」的劇情，讓人聞之色變，部分確診病人甚至因錯誤印象，規避正規治療而錯過最佳時機。但現在醫學進步，只要與醫療團隊合作，接受適當的治療，多數病人都能控制得很好。隨著血癌新診斷人數上升，周文堅理事長認為應更注重如何傳遞正確的第一手資訊，鼓勵病人正面抗癌。

《血癌攻略》數位化全方位衛教工具，幫助攻克血癌

癌症希望基金會王正旭董事長表示，癌症希望基金基自2019年起，深入訪談近60位血癌病人、家屬與醫護人員，發現血癌病人3大痛點 : （1）發病來勢洶洶，恐慌無知恐棄治療（2）資訊紛雜難懂，無心無力懂治療（3）資訊偏重於治療，缺居家照護面。為解決這些痛點，基金會運用開發癌症數位工具的經驗，與中華民國血液病學會合作開發《血癌攻略》，除全面整合衛教資訊外，更強調自主照護、記錄的重要性。鼓勵血癌病人練習關注身體變化，加強醫病合作，掌握治療的最佳時機。

《血癌攻略》為LINE機器人搭配網頁版，由中華民國血液病學會侯信安秘書長領銜專業醫師團隊擔任顧問，並邀請藝術家眼球先生，聯手共同打造。透過LINE聊天機器人引導，幫助初診斷血癌病人了解疾病成因及治療概要，再導入網頁詳細說明用藥及副作用。由淺入深幫助病人接收衛教知識，降低心理壓力。從初診斷、治療到居家休養，資訊一應俱全，陪伴血癌病人一壘接一壘，完成抗癌全壘打。

治療紀要新功能 一覽血球變化不「漏勾」

血癌病人多需經歷高劑量的殲滅性化學治療，血球如急速下降，嚴重影響治療甚至攸關生死！為幫助血癌病人提升自我警覺、掌握治療效果，《血癌攻略》特別研發兼具記錄與提醒的「治療紀要」功能，提供病人記錄血球數值及治療項目。只要輸入數值，系統便會彙整成表格及折線圖，方便一覽血球變化與治療狀況；同時納入回診鬧鐘功能，提醒病人別遺忘任何一次檢查。

潘忠韋說，過去自己診斷出白血病時，缺乏統合衛教資訊的工具，都靠上網搜尋。但網路上有些資訊太艱深，有些易懂卻與自己的狀況不盡相同難作參考。現在有《血癌攻略》，可讓病人簡單獲得正確資訊。他也鼓勵，「多一點資訊，少一點慌張。」積極面對，才能冷靜應對未來治療。周文堅理事長也期許病友與醫護人員透過《血癌攻略》幫助醫病溝通更順暢，醫病攜手齊心、齊力抗癌。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者楊艾庭 挺過3次敗血症！前職棒球星潘忠韋成功戰勝血癌



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