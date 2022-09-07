健康醫療網》66歲婦中風 多管齊下脫離「鼻胃管」

如果長者是因為虛弱造成吞嚥困難，疾病初期可經鼻胃管補充營養，急性期後，在經過醫師及語言治療師的吞嚥評估與治療及營養師的營養評估與轉換飲食之提供，在接受進食訓練後，便有機會成功脫離鼻胃管。

66歲婦女三個月前因為中風送醫，接受治療後雖已沒有生命危險，但右側偏癱，吞嚥困難經常嗆到，引起吸入性肺炎，只好置入鼻胃管，但也因飲食不便，變得十分憂鬱。所幸在復健科醫師、語言治療師、營養師及護理師等專業團隊協助，患者順利移除鼻胃管，恢復笑容享受美食。

圖為鼻胃管示意圖，人物與本文無關。（資料照）

吞嚥評估與轉換飲食訓練 可脫離鼻胃管

高齡長者、腦部疾病、神經退化性疾病、頭頸癌患者等族群都是吞嚥困難的高危險群，部立南投醫院營養室蔡秀雯主任表示，如果長者是因為虛弱造成吞嚥困難，疾病初期可經鼻胃管補充營養，急性期後，在經過醫師及語言治療師的吞嚥評估與治療及營養師的營養評估與轉換飲食之提供，在接受進食訓練後，便有機會成功脫離鼻胃管；如果是因為腦中風或其他功能障礙，也可運用螢光吞嚥攝影檢查項目，了解吞嚥困難的原因並針對問題予以設計訓練目標，讓吞嚥治療更具成效。

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輕度吞嚥障礙 喉頭電刺激儀、口腔訓練助改善

南投醫院復健科主任周建文表示，輕度的吞嚥功能障礙，可以靠語言治療師進行口腔運動的訓練來強化，部分長者可以經由可攜式喉頭電刺激儀器，或是其他治療方式來輔助吞嚥肌肉訓練及成效評估，並搭配富趣味的吞嚥訓練遊戲軟體來提高訓練動機。另有研究指出「重複性經顱磁刺激」（rTMS）可以刺激大腦組織，讓腦部受損合併吞嚥功能障礙的患者，逐步地恢復其吞嚥功能。

重度憂鬱與腦中風 可與醫師討論治療

「重複性經顱磁刺激」治療對治療藥物治療反應不佳之重度憂鬱症，腦中風後的上、下肢運動、吞嚥、語言及認知障礙等後遺症已有多年實證醫學療效。南投醫院於今年七月引進儀器，期待重複性經顱磁刺激治療能使患者獲得改善，提供南投縣民新的治療選擇。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者曾正豪 66歲婦中風 多管齊下脫離「鼻胃管」



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