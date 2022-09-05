健康醫療網》網傳「燒燙傷不能沖冷水」？醫：沖水才能降溫！

燒燙傷當下，應盡快沖冷水，要沖10-30分鐘，目的在「降低熱度、減少腫脹、止痛」。

近日，有中醫師拍攝影片指出「燒燙傷時千萬不能沖冷水」，並提出調味料（如各種油品、醬油、糖、鹽…等），甚至含酒精（如米酒）的液體，可有效降溫，甚至避免留疤，這說法恐誤導民眾。醫師強調，燙傷第一時間，以流動的冷水沖患部可大幅降低燒傷程度，以及避免傷口感染，務必切記「沖、脫、泡、蓋、送」是可有效降低燒燙傷傷害的急救處理辦法，且具科學實證。

網傳「燒燙傷不能沖冷水」？醫：沖水才能降溫！（圖片來源：freepik）

燒燙傷應快「沖冷水」 降低熱度與減少腫脹

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陽光基金會董事長暨長庚醫院整形外科醫師楊瑞永表示，燒燙傷當下，應盡快沖冷水，要沖10-30分鐘，目的在「降低熱度、減少腫脹、止痛」；但沖水時要避免失溫，尤其是大面積燒燙傷。

若誤信偏方以酒精、不明藥膏、牙膏、蛋白、麵粉、醬油等物品塗抹傷口，這些偏方不僅無法讓皮膚降溫，還可能造成二度傷害，甚至細菌感染。其中酒精擦在受傷的皮膚上雖會加速熱能蒸發而感到涼意，但刺激性太大，且會傷害皮下組織；粉狀、油類等物質易黏附傷口，降溫有限，不易清理，更助長細菌滋長。

生石灰傷害不可沖水 以刷子刷掉儘速就醫

至於不宜沖水的情況只有髙溫鎔解的金屬鈉、鋰、鉀（化學元素第一週期），因沖水會產生化學作用，釋放出大量熱能，傷害更深，此時應考慮用油布覆蓋再送醫處理，以及生石灰傷害也不可沖水，因會產生大量熟能，擴大傷害，宜用刷子刷掉，盡速就醫處理。

傷疤淺厚關鍵在傷口深度 二度以上會留疤

楊瑞永也強調，一般燒燙傷最好以「沖脫泡蓋送」為準則初步處理。疤痕是傷口癒合的結果，傷疤多寡淺厚的產生關鍵在傷口深度，就燒燙傷而言，傷口深度、適當的初步降溫及癒合過程與傷疤關係很大：一般一度燒燙傷，如曬傷，只傷及表皮，沒併發症就不會有傷疤；二度以上傷及真皮層，尤其深二度則多少會留疤；而三度傷口，因表皮真皮全壞死，需淸創植皮，或多或少都會留下傷疤。

任何燒傷意外 應由專業醫師診治

中華民國中醫師公會全聯會於2015年發生八仙塵燃意外發生後即在媒體上建議：小面積的燒傷病患可至專門收治燒燙傷之中醫院所，尋求中醫專業的醫療服務，但不建議民眾未經醫師診斷，自行用大黃等性味苦寒之中藥或其他青草藥外敷，以免貽誤病情。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者林怡亭 網傳「燒燙傷不能沖冷水」？醫：沖水才能降溫！



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