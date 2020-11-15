健康醫療網》好消息！３疾病藥品納健保給付 增加病人整體存活期

多項新藥納入健保給付案和給付規定擴增案，包括晚期胃癌、乳癌治療藥品，以及擴增生物製劑藥品使用於復發型或頑固型B細胞前驅細胞之急性淋巴芽細胞白血病之兒童病患。

中央健康保險署於10月15日召開「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」（以下簡稱藥物共擬會議），通過多項新藥納入健保給付案和給付規定擴增案，包括晚期胃癌、乳癌治療藥品，以及擴增生物製劑藥品使用於復發型或頑固型B細胞前驅細胞之急性淋巴芽細胞白血病之兒童病患。

晚期胃癌 擴增二個給付範圍

健保署表示，胃癌位居國人十大癌症發生第九位，目前晚期胃癌第一線治療以含鉑化學治療藥品併用fluoropyrimidine藥品組合為主，而現行oxaliplatin用於胃癌之健保給付規範須與口服藥品併用，由於部分晚期胃癌病人因胃腸功能不佳，不適合口服藥品，本次擴增oxaliplatin併用fluoropyrimidine之給付可增加臨床用藥選擇，且擴增組合之藥費較原與口服藥品併用之費用為低，每年約有600人受惠。

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此外，由於目前缺乏轉移性胃癌之第三線健保給付用藥，依臨床試驗結果顯示，含trifluridine/tipiracil成分藥品用於轉移性胃癌之第三線用藥相較於安慰劑，可增加2.1個月存活期，為滿足臨床需求，增加臨床醫師之用藥選擇，同意擴增給付範圍，預計擴增給付後五年內，每年約有128位至202位病患受惠。

乳癌及兒童白血病藥品給付 增加病人整體存活期

藥物共擬會議亦同意乳癌標靶藥物trastuzumab emtansine用於HER2陽性轉移性乳癌病人之第二線治療，相較於現行已給付之治療組合，可增加病人整體存活期，預估納入給付後5年內，每年有317人至543人受惠。

健保署指出，本次會議亦同意抗癌瘤生物製劑含blinatumomab成分藥品擴增給付使用於「復發型或頑固型B細胞前驅細胞之急性淋巴芽細胞白血病」之未滿18歲兒童病患，相較傳統化學治療，該藥品具有較佳的完全緩解率，病患可接續造血幹細胞移植的比率較高，整體存活期更長，預計每年將有約11名兒童病患受惠。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者林怡亭 好消息！３疾病藥品納健保給付 增加病人整體存活期

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