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自由開講》 來自老家的感情騙子

2024/11/13 08:30

◎木鐸


中共10月1日正式施行《福建省閩台關係檔案保護條例》（以下簡稱《條例》）。《條例》明白強調要「加強與高校、科研機構、藝術團體、社會組織以及個人合作，挖掘利用重要閩台關係檔案資源，通過開展學術交流、編輯出版、舉辦展覽、創作文藝作品、開發文創產品等方式，講好閩台故事」的陽謀。

國民黨立委陳玉珍等22人提案修正離島建設條例，主張引進陸資參與離島重大公共工程，試圖透過公共工程建設加強「中國連結」。（資料照）國民黨立委陳玉珍等22人提案修正離島建設條例，主張引進陸資參與離島重大公共工程，試圖透過公共工程建設加強「中國連結」。（資料照）

《條例》鼓勵、支持閩台兩地開展關於閩台關係檔案的交流合作，不斷拓展交流合作的形式和內容。鼓勵、支持閩台宗親、鄉親、姻親利用閩台關係檔案開展尋根謁祖、族譜對接等活動，服務閩台歷史展示溯源工程建設。積極推動重要閩台關係檔案申報中國檔案文獻遺產名錄。

「兩岸同胞血濃於水」這是中共常用的統戰話術，《條例》則是實務上的教戰守則，中共這套「中國連結」戰術，有如來自故鄉的渣男渣女，跟你攀鄉情，終極目的就是想欺騙台灣人的感情。

藍委提案修正離島建設條例，經民連等民團日前在立法院外抗議，質疑離島自由貿易示範區只針對中國貿易，無疑是「一國兩制試驗區」。（資料照） 藍委提案修正離島建設條例，經民連等民團日前在立法院外抗議，質疑離島自由貿易示範區只針對中國貿易，無疑是「一國兩制試驗區」。（資料照）

令人扼腕的是，國民黨立委陳雪生、陳玉珍等22人提案修正離島建設條例增訂第7條之1條文，主張引進陸資參與離島重大公共工程，試圖透過公共工程建設加強「中國連結」，紅藍兩黨一唱一和，一軟一硬，處心積慮就是要把台灣騙進中國的懷抱裡，其心相當可誅。

值此國際視中如狼之際，世界各國都在努力去中國化，怎奈藍白卻視中如娘，陳雪生、陳玉珍等22立委猶如柬埔寨KK園區豬仔煉獄的三七仔，為了個人不可告人的利益，卻在推動「中國連結」一心想把台灣推入火坑，其用心相當可惡。

（作者業商）

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