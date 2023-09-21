自由開講》同理心，多點鼓勵，登革熱防治我們可以做什麼?

◎杜武俊／中興大學昆蟲學系教授、登革熱防疫顧問

登革熱是絕對蚊媒傳染病，一定要有病媒蚊才能傳播造成疫情爆發，所以控制登革熱的流行，絕對是以中斷傳播鏈、控制病媒蚊為重中之重、為防治之根本。近來，因媒體新聞常有化學防治畫面，可能會讓大家誤以為只依賴噴灑殺蟲劑在控制病媒蚊，其實整理防疫作為並不僅噴藥而已，現場孳生源清除工作其實也是同步並重執行的。

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防疫現場SOP都是防疫人員先行在戶內、外進行孳生源清除工作，之後再進行噴藥防治的。現在台灣的登革熱防治觀念與技術系統已臻成熟，防疫工作早就不是只有噴藥控制病媒蚊而已，目前的防治工作是結合孳生源清除、化學防治、基層醫療試劑快篩、教育宣導、流行病學分析、法規防治等的全民動員綜合防治。

今年登革熱疫情嚴峻，防疫的挑戰很大，因為COVID-19流行的這三年，國人出國少，造成今年疫後出國人數大暴發，加上東南亞近2年登革熱疫情嚴峻，導致境外移入病例明顯增加，登革熱風險亦隨之大幅增高。加上今年氣候從缺水轉變成多雨及暴雨，致使登革熱防治工作充滿挑戰。

以開放資料比較2015年與今年的氣象數據，2015年第31及34週暴雨，週累計雨量達到316及314mm，其後一週病例增加了3.62及2.56倍。今年也是遇到一樣的挑戰，6月中後，有將近一半的日子降雨，期間也遭遇2個颱風，特別是第32及36週也是暴雨連續，週累計雨量達到269及340mm，情形類似2015年，不過雨後一週病例只增加1.81倍，顯示今年的防疫工作仍有值得肯定之處。只是疫情仍未結束，防疫工作仍不能有絲毫鬆懈。

據收到的資訊顯示，現在台南市衛生、疾管、環保、民政、及其他局處等公部門投入單一熱區的登革熱防疫人力每天都超過500人，這還不包括各區自行動員防治的基層防疫人力；三個月下來他們都很認真、很辛苦，很多人至今未曾休假；他們也都跟你我一樣，很期待疫情能趕快結束、恢復正常的生活。相信不只台南市，其他有登革熱病例發生的各縣市防疫人員也是一樣的辛苦。

台南本土登革熱發燒未退， 防疫團隊持續加強社區孳清巡檢。（南市衛生局提供）

至於在疫情如此嚴峻之下，怎麼儘快結束疫情，其實我們是幫得上忙的。大家都知道登革熱是一種只會藉由病蚊媒傳染的疾病，而這些病媒斑蚊會孳生在各種靜止積水中，包括各種人工容器積水、輪胎、樹洞、竹筒、天溝、地下室、屋頂等等有積水的地方，且戶內、室外都有可能孳生這些病媒蚊。因此只要大家一起動起來，將自己居家室內可能積水的容器收妥、並徹底清除積水；同時跟鄰居一起動手將社區環境的所有可能積水的地方進行地毯式巡檢，徹底清除所有的孳生源。這樣再加上公部門的防疫作為，應該就有可能加速疫情的控制，並儘早結束疫情。健康的家園環境你、我都有責任一起維護；我們共勉之。

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