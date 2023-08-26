自由廣場》登革熱升溫 開學前須控制疫情

◎ 金傳春

台灣登革熱的疫情果如預期，在颱風後攀升。本土登革熱病例數至8月22日已有2215病例及2位死亡，其中病例人數最多的前四名，分別為台南市1855人、雲林縣239人、高雄市77人，及屏東縣21人。除了過去常見的流行地依序為高雄、台南與屏東(高南屏)之外，今年赫然多了罕見的雲林縣，意謂雲林必須徹底進行斑蚊密度調查。

首先分析兩死亡病例，一位是八十多歲女性有糖尿病與高血壓病史，8月9日發病後六天死亡，有血小板低下與肺炎；住家附近有群聚病例。過去高雄的臨床研究發現具糖尿病或慢性腎疾年長者病程惡化快。尤其在南部戶內常見埃及斑蚊，敏感度高，稍感不安未吸飽血即飛走，所以常需吸5-6人血才飽足，而易造成「群聚病例」，在此叮咬A、B、C、D等人的傳染鏈中，擇選出「優勢病毒株」，易複製許多子代病毒，也會引發嚴重的發炎反應等病理現象而致重症或死亡。另一位為四十多歲女性，無任何慢性病史，她7月16日發燒，曾高達40∘C，並有嗜睡、癲癇病癥，又發生心臟衰竭休克，5天後逝世。她的住區也有「群聚病例」。很可能經由群聚病例的傳染鏈，致生具優勢的登革病毒，能穿過腦障壁(blood brain barrier)，引發中樞神經病徵。

請繼續往下閱讀...

換言之，此兩死亡病例顯示：

（一）過去登革熱常流行的高南屏與今年的雲林，此四縣市的斑蚊防治仍應以動員鄰里居民清除孳生源與社區衛生教育為主，必須盡速降低斑蚊密度，一旦斑蚊密度高或出現人的群聚病例，其後必增多重症與死亡。

（二）社區衛生教育重點應明瞭斑蚊習性、常出沒時間、該縣市區最常見的戶內、外斑蚊孳生場所，及當地居民常疏漏處；

（三）凡有重症與死亡病例的縣/市/區/里，必須擇同日同段時間徹底清除孳生源，免各區的不同時間反助長斑蚊跨域傳播；

（四）防疫新血較多的縣市區里，必須經由病媒專家顧問團實地帶領走訪，找出斑蚊易隱藏地，並審視防治細節須加強處。

2015年台南防治的經驗，一旦找出斑蚊的隱性孳生源而成功打斷傳染鏈，病例數會呈「懸崖式地下降」。然而，本周台南病例仍散在許多不同區里，原最早發生病例的仁德區最近又升，表示該區仍有隱性病媒孳生源未被察覺，或噴殺蟲劑的成效未達95%以上。此時，找有經驗的病媒專家顧問團定期評鑑，找出漏網處，可強化基層防疫人員的信心。

開學在即，若斑蚊仍四處躲藏未被發掘，疫情將波及學童、幼兒與老人。因此，必須在八月底快馬加鞭控制得宜，避免台灣南部的年幼兒步入東南亞國家的後塵而成為登革熱地方性流行(endemic)。

自2015年台南大流行後，防控七年多有成，卻在過去登革病毒感染抗體陽性率甚低的仁德區失手，一發而不可收拾，不但波及鄰近區，也造成全台其他縣市的登革熱病例。許多居民認為感染第一型登革病毒的病徵較輕，沒什麼大不了，並不知在感染第一型後，若再感染第二型登革病毒所造成重症的風險相當高；且一旦登革病毒久駐，往後會造成更多兒童與老人重症/死亡，不可不慎。所以，在八月底必須將斑蚊趕盡殺絕，台南市各大專院校校長應帶頭負責該區的定期清除斑蚊孳生源與評鑑，善盡社會責任。

建議國家衛生研究院病媒蚊防治中心在八月底召開登革熱專家與地方防疫聯合會，集思廣益，往後可改進方向與跨國合作研究重點。

（作者為台大公共衛生學院兼任教授及台灣公共衛生協會顧問）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法