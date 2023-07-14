健康醫療網》登革熱一定要進家中噴藥？化學藥劑會殘留？專家解答 提醒7噴藥注意事項

中興大學昆蟲學系杜武俊教授表示，進到家戶中噴藥是不得不為的必要防治作為，因為這與登革熱病媒蚊的習性有關。而杜武俊教授也提出7點建議，提醒民眾在家戶化學防治前後有些需注意的地方。

當有登革熱疫情時，化學防治非常重要，是所有防治方法裡最快速、最有效的方法，除此之外，室內外孳生源清除也很重要。（南市衛生局提供）

台南、高雄、屏東、雲林等地都有登革熱疫情，相關衛生單位為了控制疫情開始著手進行化學防治。不過，許多民眾覺得相當困擾，認為真的有必要進到家中噴灑化學藥劑嗎？

中興大學昆蟲學系杜武俊教授表示，進到家戶中噴藥是不得不為的必要防治作為，因為這與登革熱病媒蚊的習性有關。而杜武俊教授也提出7點建議，提醒民眾在家戶化學防治前後有些需注意的地方。

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為什麼家中也要噴藥？與病媒蚊習性有關

台灣登革熱主要是由埃及斑蚊、白線斑蚊2種病媒蚊進行傳播。杜武俊教授提到，埃及斑蚊的習性跟其他蚊種不一樣，這種斑蚊很容易進到室內，所以不是只有到戶外活動才有登革熱感染風險，這也是為什麼南部有埃及斑蚊分布的地區經常會有家庭群聚感染的原因。

至於，白線斑蚊雖然主要以戶外為主，偏好植被多的環境，不過並不代表白線斑蚊不會進入室內。杜武俊教授表示，像這次疫情第一時間就有在室內抓到帶有病毒的蚊蟲，所以化學防治是非常重要而且非常必要的，只噴戶外環境是不夠的。

雖然民眾可能都不太喜歡相關單位到家中噴藥，但杜武俊教授提醒，如果沒有整個室內做防治的話，萬一還有帶病毒的蚊子存在，可能就不是只有一人感染，可能全家人都會造成感染，所以化學防治是不得不為，希望大家體諒、共同配合，這樣才能真正把疫情控制住。

化學藥劑會對人造成傷害？ 噴藥有哪些事項要注意？

然而，有些民眾擔心家中噴灑化學藥劑會不會對健康產生傷害。對此，杜武俊教授表示，現在室內使用的藥劑是「合成除蟲菊」，在使用時要經過稀釋，稀釋的倍率殺蚊蟲沒有問題，對人畜也不會有什麼太大的毒性，算是一個極低毒性的藥劑，不過它終究是個藥劑，因此有以下7點建議：

1.收到噴藥通知後，餐具等要先收好避免噴灑到藥劑

2.合成除蟲菊有很強的魚毒性，家中若有養魚，噴藥時一定要把魚缸蓋起來並關閉打氣，以免藥劑毒殺魚類

3.室內噴藥期間人不要在屋內，所有人員及寵物都應離開室內

4.防疫人員噴藥後，門窗關上至少1小時以上，時間越久藥越能在家裡充份發揮作用將病媒蚊殺死

5.噴完藥1小時後進入室內將門窗打開通風，進入室內的人建議要戴口罩（至少為活性碳等級以上的口罩），避免吸入過多藥劑

6.通風約10－20分鐘等藥確實消散後人再進入屋內

7.藥劑可能會在物品表面殘留，雖然量很少，但民眾若擔心可以用抹布沾清潔劑或直接用清水擦拭清除藥劑

杜武俊教授強調，當有登革熱疫情時，化學防治非常重要，是所有防治方法裡最快速、最有效的方法，除此之外，室內外孳生源清除也很重要，希望民眾能一起行動避免病媒蚊孳生，盡快將登革熱疫情控制下來。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文報導 登革熱一定要進家中噴藥？化學藥劑會殘留？專家解答 提醒7噴藥注意事項

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