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自由開講》登革熱防疫志工甘苦談 盼政台北政客勿汙衊

2023/09/13 11:55

趙正憲

我在民國107年自國營單位退休，之後一直在社區環保志工服務，到今年已經是第5年，平時會幫忙做街掃、回收、推廣環保。今年因為遇上登革熱疫情，所以整隊志工也都義無反顧參加防疫宣導工作，也看見防疫是多麼不容易，希望外界不要只片面看新聞媒體，就來汙衊台南或做沒有建設性的批評。

至少在我們社區裡面，疫情爆發之初，區長和里長很早就開始通知，要做好巡、倒、清、刷的工作，我們志工隊也很配合排班，到街頭巷尾還有各宮廟跟大小活動幫忙宣導。像是我們隊內的一位退休老師，就用廢棄物、回收物設計成類似自拍棒的「天溝棒」，用來巡查屋頂天溝或是探進後巷。里長也很用心，三不五時就會在社區的賴群組裡面提醒通知，或邀大家出外巡查。

過去兩年台南下雨比較少，社區普遍都有儲水習慣，忽略一些平常少去的死角，像是造景假山、樹洞、地下室，這些都是比較會孳生蚊蟲的地方，要有效防治登革熱需要跟民眾多加宣導留意。（台南市衛生局提供）

不過比較困難的部分，是社區裡還是會遇到意識觀念比較不高的民眾，這就要花比較多心力去溝通。因為過去兩年台南下雨比較少，所以社區普遍都有儲水習慣，還有會忽略一些平常少去的死角，像是造景假山、樹洞、地下室，這些都是比較會孳生蚊蟲的地方，需要跟民眾多加宣導留意。

當然有時也會聽到比較不理性的民眾，辱罵稽查人員或是噴藥人員，最後由警方協助強制進入，這樣不僅會延宕整個防治作業期程，志工們看在眼裡也是偶有無奈。不過我們隊裡，只要有機茶跟噴藥，都會主動參加幫忙，有時候也會買便當和茶水給國軍弟兄和防疫人員，告慰他們的辛苦。

相信大家都希望疫情可以早日結束，但這不是坐在台北的媒體面前，對台南亂噴政治口水，而是必須跟防疫人員，進到每個鄰里巷弄間，深入每個社區死角，消滅每隻蚊蟲，才是正確做法。

（社區防疫志工、國營事業退休）

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