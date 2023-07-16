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健康醫療網》登革熱疫情延燒！捕蚊燈、電蚊拍有用嗎？專家曝「這樣做」才有效

許多人家中都會有捕蚊燈、電蚊拍等，這些防蚊工具對登革熱疫情是否有防治效果？
健康醫療網

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2023/07/16 12:57

台南登革熱疫情燒不停，雲林、高雄等地也陸續傳出本土病例，相關單位提醒民眾一定要做好防蚊措施、清除孳生源。而市面上有許多的防蚊產品，像是捕蚊燈、電蚊拍、防蚊液等，這些產品對於登革熱疫情真的有防蚊的功效嗎？中興大學昆蟲學系杜武俊教授一一分析。

捕蚊燈、電蚊拍、防蚊液等都是可以避免病媒蚊成蟲叮咬、殺死成蟲的防蚊產品。

登革熱防疫　捕蚊燈、電蚊拍怎麼用？

許多人家中都會有捕蚊燈、電蚊拍等，這些防蚊工具對登革熱疫情是否有防治效果？杜武俊教授表示，以捕蚊燈來說，它是燈光誘集，雖然有紫外線UVA波長的光波可以吸引蚊蟲過來沒錯，但登革熱病媒蚊是在白天活動、吸血，一個白天活動的蚊蟲用捕蚊燈效果一定不好。

不過，捕蚊燈並不是不能用而是要用對地方，杜武俊教授提到，現在有登革熱疫情家裡有捕蚊燈還是可以用，也就是說不要在室外用，可以在室內用，但室內要用在陰暗的角落，因為埃及斑蚊或白線斑蚊會進到室內，白天在陰暗角落用捕蚊燈或許可以抓到病媒蚊。

至於電蚊拍也可以使用，杜武俊教授表示，在家裡有時間就起來走動，把整個家裡巡視一遍，看到蚊子就把它打下來，有補蚊燈就掛在陰暗角落，民眾在登革熱防治上就是打死一隻成蟲少一隻，不要放過任何一隻。

防蚊液要怎麼選？　含3成分較長效

而關於防蚊液產品，杜武俊教授認為，含有敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或IR3535等，才是較長效、效果較好的防蚊液，其他的防蚊液並不是說沒有效，但是效期相對較短，所以在登革熱疫情時，還是建議使用含有這3成分的防蚊液。

杜武俊教授也提醒，防蚊產品非常重要，對健康的人來說是保護自己不被蚊子叮，而已經得到登革熱有病毒血症的人更要使用防蚊液，避免沒有帶病毒的蚊子叮咬又把病毒傳播出去。

捕蚊燈、電蚊拍、防蚊液等都是可以避免病媒蚊成蟲叮咬、殺死成蟲的防蚊產品，至於幼蟲的滋生還是要靠清除孳生源來避免，民眾除了使用防蚊產品外，也要留意室內外積水容器進行巡、倒、清、刷。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文報導 登革熱疫情延燒！捕蚊燈、電蚊拍有用嗎？專家曝「這樣做」才有效

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