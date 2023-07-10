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健康醫療網》李玟輕生消息喚起憂鬱症3大疑問 為何患者難控制負面想法？聽聽專家說明

憂鬱症如同「心」的感冒，不分性別、年齡、個性、財富狀況與地位，不管是陽光、充滿活力或是內向不擅表達，其實都有可能罹患這樣的疾病。
健康醫療網

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2023/07/10 10:50

總是給人陽光、熱情等印象的流行音樂天后CoCo李玟，在7月5日晚間傳出因為罹患憂鬱症而選擇告別人世的消息，讓人感到相當驚訝、不捨，也不禁讓人對憂鬱症產生許多疑問。

這麼開朗、陽光的人怎麼會得到憂鬱症？是因為壓力太大才會造成憂鬱症嗎？為什麼這些負面想法、衝動會讓憂鬱症患者無法控制呢？董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨、新北市土城醫院及台北市長庚醫院精神科主治醫師劉嘉逸一一說明。

總是給人陽光、熱情等印象的流行音樂天后CoCo李玟，在7月5日晚間傳出因為罹患憂鬱症而選擇告別人世的消息，讓人感到相當驚訝、不捨，也不禁讓人對憂鬱症產生許多疑問。（翻攝自臉書）

陽光開朗也會得憂鬱症？「心」的感冒不分個性

歌手CoCo李玟總是給人正面陽光的形象，卻傳出憂鬱症輕生消息，令許多人訝異，這麼陽光、開朗的人居然也會有憂鬱症？

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，憂鬱症如同「心」的感冒，不分性別、年齡、個性、財富狀況與地位，不管是陽光、充滿活力或是內向不擅表達，其實都有可能罹患這樣的疾病，民眾應藉由平日對自己情緒的檢視、專業的協助或專業的治療，才能避免悲劇的發生。

憂鬱症跟壓力有關？不見得！它是一種大腦疾病

另外，有很多人會認為憂鬱症是因為壓力太大造成的，不過劉嘉逸醫師強調，憂鬱症是一種大腦的疾病，就是一種生病，跟社經地位、成就感、壓力多不多不見得有關。

劉嘉逸醫師提醒，憂鬱症患者在治療期間，可能會因為治療中斷、沒有完全康復，有的時候又有突發事件而影響病情，即使有接受治療偶爾還是會有想不開的念頭，需要特別留意。

尤其憂鬱症患者自殺通常不是在病情最嚴重的時候，而是在恢復期。劉嘉逸醫師表示，這是因為這時正處於病情恢復較好，但還沒完全好的階段，陪伴者往往會比較放鬆，而此時的輕生風險其實是最高的。

憂鬱症會產生負向思考　為何知道症狀仍難控制？

而憂鬱症的出現會伴隨失眠、對事物失去興趣、食慾不振等症狀，情緒上也會感到低落、無價值感或強烈罪惡感，甚至負面思考、有輕生的念頭。這些大多數人都明白，尤其憂鬱症患者大部分也都相當了解，但為什麼仍無法控制這些負面想法與衝動呢？

葉雅馨主任提到，這就像平常腸胃痛、高血壓或血糖值太高，人無法自行要求自己的腸胃不要痛、血壓或是血糖不要高，要控制它得從平時的生活習慣調整，或積極的接受心理治療、藥物治療等，才能緩解或控制症狀。

民眾應了解情緒、覺察憂鬱　陪伴者也須留意警訊

無法控制情緒低落、無法停止負向思考，是憂鬱症患者常會面臨的困難，甚至會因此選擇用自我傷害的方式來面對這些痛苦。葉雅馨主任提醒，憂鬱症需藉由平日對自己情緒的檢視、專業的協助或專業的治療，才能避免悲劇的發生。

而劉嘉逸醫師提到，陪伴者也要多加留意患者是否有一些警訊，例如：憂鬱症患者透漏想不開的意念、將心愛的寵物或東西送人、出現類似交代後事的言行舉止等，不論是言語或行動的訊息都要嚴肅地看待，避免憾事發生。

董氏基金會網站（www.etmh.org）也提供了憂鬱症防治的相關資訊與檢測工具，呼籲民眾一同認識、瞭解、覺察憂鬱症，養成情緒檢視與壓力紓解的習慣，適時尋求專業協助，了解自己就是幫助自己的第一步。

自由評論網關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文報導 李玟輕生消息喚起憂鬱症3大疑問 為何患者難控制負面想法？聽聽專家說明

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