健康醫療網》「真空吸取器」可吸出蚊子毒液？醫：沒那麼神奇

海外流行一種「真空吸取器」標榜「可將蚊子殘留在皮膚上的毒針及毒液都吸出來」，這真的有效嗎？

夏天一到，蚊子猖獗！尤其到戶外踏青時，蚊子時常叮的全身一包又一包，奇癢無比，而民間流傳，「酸性體質」的人可說是「蚊」選之人，最容易被蚊子叮？基隆長庚皮膚科主治醫師沈孟暵表示，事實上，在西醫的領域中，並沒有鹼性體質或酸性體質的概念，而真正的防蚊秘訣其實很簡單，除了穿著薄的長袖衣物，也可以使用防蚊產品，如防蚊液，噴在皮膚和衣服上，皆能發揮效果，原理很簡單，並非靠液體、而是靠防蚊液散發的氣味抵禦蚊子襲擊身體。

防蚊液不只擦皮膚，衣服也可以

沈孟暵醫師表示，如果不想被蚊子咬，可穿著薄的長袖衣物，亦可使用含有DEET（敵避）成分的防蚊產品，使用上建議可噴於露出來的皮膚，也可以噴在衣服上，因為防蚊產品是靠氣味避免蚊子叮咬。不過有些民眾擔心敵避成分是否安全？對此醫師解釋，市面上販售的產品很安全，使用於大人、小朋友身上幾乎沒有危險性，但少數體質特殊的人，可能會引發過敏反應，所以使用之前，可以先在小範圍的皮膚上試擦，待10分多鐘後，若產生搔癢、蕁麻疹等過敏反應，即不適合使用該防蚊產品。

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一般而言，被蚊子叮的腫包通常會自行消退，其實反而害怕的是民眾過度搔癢，造成皮膚受損，容易引發感染，沈孟暵醫師建議，若趕到搔癢難耐，可冰敷，或擦蚊蟲叮咬的藥膏，通常這類藥膏含有輕微的類固醇，可緩解症狀。

真空吸取器是防蚊利器？最有效的方法其實是「它」

海外流行一種「真空吸取器」標榜「可將蚊子殘留在皮膚上的毒針及毒液都吸出來」，這真的有效嗎？沈孟暵醫師表示，其原理可能是透過多次吸取皮膚，使得神經的敏感度下降，如同平時抓癢是為了讓皮膚神經去敏感化，或是透過痛感以蓋過癢感。真空吸取器會使皮膚神經較不敏感，達到止癢的功能，「但是應該是不可能把蚊子咬的毒液，或毒針吸出來，畢竟毒液早就滲透到皮膚深層，另外，蚊子也不會將口器留在皮膚上，我認為沒有這麼神奇的效果。」

沈孟暵醫師表示，「真空吸取器」其原理可能是透過多次吸取皮膚，使得神經的敏感度下降，達到止癢的功能。

最佳的防蚊方法是用「物理性防禦」，沈孟暵醫師再次強調，外出時穿長袖衣服，在外盡量不要讓皮膚暴露太多面積；睡覺時，可使用蚊帳。此外，有些傳統防蚊產品，例如：精油，類似利用氣味避免蚊子靠近，但是，這類產品的效果依個人使用狀況有所不同。

腫包超大擔心感染？有這些現象務必送醫

有些病人被蚊子叮咬後，會產生較強烈的反應，尤其幼童仍在成長發育，免疫系統尚未建立完全，常常會發現腫包久久仍不見消退，或非常大塊，這也和個人體質有關係，代表引發的免疫反應較強，其實如果腫包的狀態部會太癢，可以觀察約1-2週就會消退，不一定要擦藥膏或精油。

若父母擔心小朋友會引發感染，沈孟暵醫師建議，此時小朋友如果精神、活力都很好，也不會感到疼痛，就讓它慢慢好起來，但若小朋友搔抓得很厲害，也有明顯的傷口，甚至會感到疼痛或發燒，就需要注意可能是感染的跡象，務必就醫檢查。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者楊艾庭「真空吸取器」可吸出蚊子毒液？醫：沒那麼神奇

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