健康醫療網》魚油恐有重金屬汙染！專家建議吃「藻油」更安心

DHA對人體益處多，如增強記憶力、免疫力、心血管、視力，睡眠等。一般是從魚油攝取，但魚油有重金屬汙染疑慮，且因殺生，致使素食者無法食用。而藻油DHA是從特殊稀少的海洋微藻藻株（microalgae）生產、萃取，因此有無重金屬汙染疑慮，供素食者多一項選擇！

DHA對人體益處多，如增強記憶力、免疫力、心血管、視力，睡眠等。一般是從魚油攝取，但魚油有重金屬汙染疑慮，且因殺生，致使素食者無法食用。根據大林慈濟醫院調查顯示，台灣素食向來炸物太多，常吃素的女性反而有好膽固醇太低、壞膽固醇過高，所以應攝取不飽和脂肪酸，素食者都選擇植物性Omega-3，如藻油、亞麻仁油等，成功大學生物科技所退休特聘教授楊惠郎表示，其中藻油DHA是從特殊稀少的海洋微藻藻株（microalgae）生產、萃取，因此有無重金屬汙染疑慮。

DHA對人體益處多，如增強記憶力、免疫力、心血管、視力，睡眠等。一般是從魚油攝取，但魚油有重金屬汙染疑慮，且因殺生，致使素食者無法食用。（圖片來源：www.freepik.com）

DHA是細胞的重要成分之一

楊惠郎教授說明，人類攝取營養有三大主要成分，一是醣類，負責提供熱量；二是蛋白質，來自蛋豆魚肉類，供應身體器官之組成；三是脂肪，脂肪分為飽和脂肪酸與不飽和脂肪酸，攝取過多飽和脂肪酸會使壞膽固醇增加；而不飽和脂肪酸，如Omega-3，如EPA會降低血液中壞膽固醇濃度，提升好膽固醇，具抗氧化及其他奧妙的生理功能。而DHA是基本生命單位「細胞」的主要成分之一。人體得以維持生命動能是靠器官運作，包括頭腦思考、心臟跳動等，而器官的組成單位是細胞，每個器官都是需要幾億個細胞組成，器官的運作正仰賴細胞與細胞之間的溝通，其中細胞膜是溝通的重要介面。細胞膜的40%-60%的成分正是DHA。

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活化大腦神經、延緩眼睛退化

因此，攝取DHA至關重要。楊惠郎教授表示，DHA是唯一能夠進入大腦及眼睛的Omega-3。歐美科學文獻証明，足夠的DHA可增加每一神經細胞突觸（synapse）的數量，神經細胞突觸多就可擴大腦神經的接觸面，就像一台電腦多連接十台電腦的能力，可增強記憶力、智力、分析能力等，對於小朋友及年長者來說益處多。此外，年長者眼睛因退化，常出現飛蚊症或視網膜剝離等困擾，或者常使用3C的族群，皆可攝取DHA可協助視細胞之修補，幫助延緩眼睛退化與傷害。

母親在懷孕過程中會犧牲體內重要的營養給胎兒。楊惠郎教授曾做過一項魚胚胎營養需求之研究，發現石斑魚苗若攝取足夠含DHA微藻，將使魚苗畸形率降低。雖然人類無法進行實驗，但由此可知DHA對於動物胚胎發育扮演要角。另外，足夠的DHA也幫助深層睡眠，讓器官好好休息。

亞麻仁油、印加果油、奇亞籽油 轉換DHA效率低

DHA攝取來源可為微藻或魚油等。其中魚油，因海洋重金屬汙染日益嚴重，也有例如大量捕取磷蝦會破壞海洋生態破壞海洋生態、對地球不友善之虞的疑慮。且魚類本身無法自行合成DHA，須透過食物鏈累積獲取，而微藻正是海洋生物食物鏈的源頭，對此，楊惠郎教授及陳逸民教授成功找到數株台灣本土特有的微藻，經由人工發酵，大量生產製造、嚴格品質監控生產DHA，證明過程無任何汙染影響。

除了微藻，植物性的亞麻仁油、印加果油、奇亞籽油所含的ALA（alpha-次亞麻油酸）也是目前素食者的DHA來源。亞麻仁油需經人體生化反應方能轉換成人體需要的DHA。以目前坊間商品只能供應少量目標的DHA。根據科學文獻指出，其轉換效率非常低，只有0.01至5%，以亞麻仁油為例，若人體要製造一日所需之200毫克DHA，則需攝取4公克到2000公克的亞麻仁油才足夠，效率不彰。

目前市面上的一些藻油大多顆粒大，兒童及老年人吞食不易，市面上已有少腥味、素食者可食用的DHA全素膠囊、易吞服，顆粒小、更適合孩童、長者服用。楊惠郎教授建議民眾，依大部分歐美政府衛生單位的建議，DHA一天攝取量成人約160-200毫克，孩童約40-50毫克，多食無益。補充適量的DHA，讓人擁有快樂健康的人生。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者楊艾庭 魚油恐有重金屬汙染！專家建議吃「藻油」更安心

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