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健康醫療網》瓦斯外洩、氣爆3重點一次看！了解防範措施、處理SOP、氣爆緊急處理

如果仍不幸產生瓦斯外洩，民眾發現時請勿驚慌，台北市消防局表示，應依瓦斯外洩緊急處理4步驟「禁關推離」進行處理！
健康醫療網

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2023/07/12 15:04

新竹縣竹北市瓦斯外洩造成多起火警、多人受傷，其中1名16歲少年在氣爆意外中被炸傷，全身超過9成燒燙傷，傷勢最為嚴重。而瓦斯、天然氣的使用安全，以及瓦斯外洩、氣爆意外的處理方式等也因此引起許多民眾關注。

民眾該如何降低瓦斯外洩的發生？發現瓦斯外洩時該怎麼處理？氣爆造成的燒燙傷在意外發生當下又該如何緊急處理呢？陽光基金會、台北市消防局、長庚醫院皮膚科主治醫師陳俊賓一一說明。

如何避免瓦斯外洩？從使用端加以防範

瓦斯、天然氣等是民眾日常生活常須使用到的氣體燃料，但很難預知何時會發生瓦斯外洩、氣爆災害等。陽光基金會消防顧問莊啟忠提醒，民眾身為使用端，應注意以下事項加以防範，包含：

●天然氣用戶：應使用微電腦瓦斯錶

桶裝瓦斯用戶：

1.應選購加裝超流遮斷裝置R280型號的調整器（非R500型號），來防止管線破裂、脫落造成的瓦斯外洩

2.瓦斯桶開關閥應裝自閉裝置，來防止開關閥口鬆動造成的瓦斯外洩，例如：更換不慎、運送傾倒、人為破壞等。

此外，也要將氣體燃料容器置於通風良好處並直立放置，不得在附近放置易燃物或直射日光，而內政部消防署也提醒在使用瓦斯、天然氣時應注意以下事項：

● 瓦斯使用後、外出、就寢前請關閉瓦斯開關

● 小心湯汁溢出，淹熄火焰

● 炊煮時，留意火焰不要被風吹熄

● 瓦斯軟管不宜超過1.8公尺，並應加裝安全夾，以防止脫落

● 瓦斯軟管要經常檢查，發現龜裂，破損時立即換新

發現瓦斯外洩　「禁關推離」4步驟緊急處理

如果仍不幸產生瓦斯外洩，民眾發現時請勿驚慌，台北市消防局表示，應依瓦斯外洩緊急處理4步驟「禁關推離」進行處理：

1. 禁：禁止開、關任何電器，以免產生火花

2. 關：關閉瓦斯總開關或瓦斯桶開關閥

3. 推：輕輕推開窗戶通風，讓瓦斯飄散出去

4. 離：離開現場到戶外，並撥打119報案

台北市消防局特別提醒，民眾可先依上述程序處理瓦斯外洩，但若無法處理或瓦斯持續洩漏，應立即離開現場並撥打119報案。

若發現瓦斯外洩，可依緊急處理4步驟「禁關推離」應對。（資料照）

氣爆意外緊急處置重點　逃離現場、119、降溫

瓦斯外洩若沒有即使發現處理，或是處理不當可能會進而釀成氣爆意外，造成吸入性傷害、皮膚燒燙傷等。

皮膚科醫師陳俊賓表示，發生氣爆意外，第一時間一定要先逃離現場，並由119緊急醫療網協助醫療處理，如果已逃離危險環境、確保自身安全，傷口緊急處理方式與燙傷「沖脫泡蓋送」類似，但要注意以下幾點：

● 第一時間「降溫」很重要，但注意水溫，用冷水沖而非冰水、冰敷

● 「沖」除了降溫也能把外在髒東西沖掉，但沖力不可太大避免皮膚剝落

● 「脫」如果可輕鬆挪除衣物，民眾可自行處理或經由他人協助

● 如果皮膚與衣物黏在一起，「脫」較不建議民眾自行處理，建議由專業醫護人員協助

陳俊賓醫師指出，傷口處理還是需要臨床評估進行所謂的「清創」，民眾在氣爆當下第一時間最重要的還是逃離現場、降低皮膚溫度。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文報導 瓦斯外洩、氣爆3重點一次看！了解防範措施、處理SOP、氣爆緊急處理

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