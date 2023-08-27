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自由開講》檢測報告無違法事證，涉貪案情才不妙

2023/08/27 16:44

◎余夢蝶

新竹市長高虹安在涉貪遭起訴後，就對外宣稱新竹棒球場的檢測報告結果看起來「真的不太妙」，但之後公布的美國大聯盟場務專家的檢測報告，結果與前市府針對棒球場土壤及排水缺失，依照契約要求廠商進行改善的結論並無差異，而市府卻大張旗鼓的將報告書檢附翻譯送交新竹地檢署，筆者不禁想問高虹安，從報告內容有發現違法事證嗎？

新竹市長高虹安（中）。（資料照）

按一般常見的政府採購弊案態樣，不外乎包括技術規格不當限制競爭、洩漏招標文件、圍標、以外力脅迫驗收合格、 驗收紀錄登載不實、以虛偽不實之文件辦理驗收、藉故拖延驗收程序以求取不當利益、驗收過程施以詐術圖利廠商等違法情事，試問新竹棒球場有上述採購弊端嗎？有圖利廠商的明確證據？更何況球場工程尚未完成驗收。換言之，市政府在此階段有發現任何缺失，皆可依契約要求廠商改善，須改善至符合規定，始可支付工程款項。

此外，高虹安涉貪的起訴書，其相關證據清單及對話紀錄，可說是罪證確鑿，反觀高想從新竹棒球場挖出弊端，卻找不出球場工程有任何違反政府採購法或涉及刑法之「蛛絲馬跡」，其目的莫非是想轉移本身涉貪起訴案的焦點？

（法務人員）

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