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自由開講》從美國大聯盟看新竹棒球場

2023/08/26 15:09

一個球場還沒有驗收，也沒有證明是對球員的傷害會最小，就匆促有球員進去開始比賽，這簡直是把球員的健康當作開玩笑。所以應該追查當時是「誰做了這個比賽決定」，而不是追查場地做得如此粗糙。（本報資料照）

王英明

全世界的市長（不管大小市）選舉，很少因為棒球場重整，而成為話題。市政千頭萬緒，球場只是工務單位的一小建設，轟轟烈烈鬧了快一年，好像新竹市民除了等看棒球，其他事情都不必做、也不關心一樣，這真是很奇怪的事情。

美國職棒大聯盟MLB球員，身價不菲，最高的例如大都會薛哲（Scherzer），「月薪」超過新台幣一億元，而且只要打球九個月（若進入季後賽，可能最多再多加一個月）。若是受傷就不得了，所以球場的水準，當然是世界最高等級。

在台灣，可能很多人的想法是，若是在設備良好的頂級球場打球，球員就不會受傷。然而據統計，在上禮拜MLB的卅球隊的球員中，已列入傷兵（很多要開刀）、不能上場者，有270人，平均每隊有9人。換言之，MLB球員受傷是非常普遍的事情（沒有人受傷才是奇怪）。打球有各種動作，你自己很小心，打擊時還是不免有因觸身球而受傷，何況接球、跑壘各種衝撞。基本觀念是，有運動就可能會有傷害，而傷害不一定跟球場設備有關係。

像林哲瑄的驚天一撲的動作，其實只要在 YouTube 經常看MLB比賽、每日戰報精華，就知道這是國外職業球員的例行表演。但他受傷了，而且當時確實是草皮有問題。運動草坪在台灣是一個很冷門的專業領域，新竹棒球場鋪草皮的數張照片公布時，沒有人看出這草皮施工有一堆問題。應該說大家都一樣的外行。草皮的彈性、排水、均質、緩衝、養護作業上都有嚴格的需求。這不只是文化的問題，而跟經費有關係，只要看美國球場的一般建築經費是台灣的30倍，就不足為奇了。

在這裡並不是要提出林哲瑄的受傷跟場地設備沒有關係。但要質疑的是，為什麼一個球場還沒有驗收，也沒有證明是對球員的傷害會最小，就匆促有球員進去開始比賽，這簡直是把球員的健康當作開玩笑。所以應該追查當時是「誰做了這個比賽決定」，而不是追查場地做得如此粗糙。做的太粗糙，要求負責單位一定要改進，事情就不是結束？ 就像任何一個工程都一樣，驗收發現很多問題，就要求廠商按照合約，修改到滿意為止，這不管是不是有換新的市長，做的原則都是應該一樣。沒有整修好、就拿不到尾款，任何廠商都會全力以赴，以便可以完工，進行他的下一個其他工程。問題是當初的合約訂的是怎麼樣，就必須要照這個合約做好。若是發現當初的設計根本是外行，或者是驗收的時候放水，這當然就會有刑責。新市長在檢察官當副市長的陣仗下，應該兩三個月內就發現有問題，也應立即送交檢調單位，何以需要挖球場挖到八個月這樣久？而當初訂的是D級城市球場規格合約，不是美國大聯盟A級，就不應該要求比照大聯盟的工程。

這是需要質疑的第二點。

新市長上任，立即邀請美國的運動草皮專家GreenView公司的Chad Olsen來台，此人只是與大聯盟有合約關係，並不是大聯盟的職員，也不是有些媒體硬拗的「大聯盟專家」。他確實是很有經驗的草皮工程人員（2008年還曾去幫忙北京球場的草地「染綠色」，paint , no plant引為笑談），但他所做的排水、草皮、土壤鑑定，其實在台灣很多大學就可以做。而且他是以MLB為出發點，講出來的評語並不見得公允。因為新竹球場當初的合約設計並不是以大聯盟為標準（林前市長應該也沒有說是大聯盟的標準，如果有這樣說過，那是吹牛過頭）。 這是要質疑的第三點。

在美國的網路上有人提出批評：台灣這個新市長是一個騙子（scam）。該作者認為新竹球場預算只是四千萬美元，還包括停車場的建設費用，卻用MLB標準來看待。此投書作者甚至認為這一位Olsen來台的目的，應可能是協助十億美元預算的台北巨蛋棒球場、能夠順利通過大聯盟的標準，而非來鑑定只有四千萬預算的新竹球場。

筆者上個月曾到加拿大多倫多，參觀一場當地的高中級棒球比賽（在市立球場），發現沙土石礫滿地、塵土飛揚，設備真是爛透了。當地的市長也沒有這樣就被迫辭職。美國加拿大的狀況應該都是類似。Olsen的報告認為，新竹球場不如美國高中球場，真的是謊話連篇，但唬住了很多媒體及民眾。

（台北市民）

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