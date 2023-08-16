檔案瑰寶》華興中學與臺灣棒球傳奇

華興少棒隊載譽歸國並在總統府前歡呼。 案名：節慶、典禮、少棒 檔號：0053/0076/1 來源機關：行政院新聞局 管有機關：國家發展委員會檔案管理局

國家發展委員會檔案管理局企劃組科員 陳詩蓉

圖1 華興育幼院院童張開雙臂做擴胸運動。 案名：醫療院所、育幼院、兒童健康比賽、兒童中心 檔號：0051/0102/1 來源機關：行政院新聞局 管有機關：國家發展委員會檔案管理局

臺北市私立華興中學位於陽明山上，前身為華興育幼院 （圖1）。育幼院起初設有幼兒園和小學部（圖2），至1958年成立初中部（圖3），1969年開辦高中部（圖4），收容對象也從一江山與大陳島戰役烈士的遺孤，擴大到社會上孤苦無依的孤兒、貧病榮民子弟。

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圖2 華興小學上體育課情形。 案名：1959農復會照片 檔號：0048/0006/1 來源機關：行政院新聞局 管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1969年，華興中學設立高中部，在那年有一件轟動全臺灣的大事，即臺中金龍少棒隊在東京舉辦之世界盃少年棒球賽（下稱世界少棒大賽）太平洋區預賽，以12：0懸殊比數擊敗亞洲勁敵日本隊，取得亞洲地區代表權，在謝國城領隊與方水泉集訓教練帶領下，披上戰袍前往美國征戰，這是臺灣首度參加於美國威廉波特舉行之世界少棒大賽（圖5）。

圖3 華興初中部學生前往操場進行球類活動。 案名：醫療院所、育幼院、兒童健康比賽、兒童中心 檔號：0051/0102/1 來源機關：行政院新聞局 管有機關：國家發展委員會檔案管理局

比賽開幕當天，會場湧入2萬多名加油觀眾（圖6），不少華僑為了幫中華小將打氣，遠從各地來到球場。能夠齊聚威廉波特的，都是世界各國頂尖選手，中華小將擊敗加拿大、北美洲代表隊，在冠軍賽擊敗美西隊，奪下我國首座世界少棒大賽冠軍獎盃（圖7）。

圖4 華興中學創校沿革。 案名：為蔣宋美齡女士創立之婦聯會、振興醫院及華興中學創立經費均由政府支出應屬公有財產但該資產均落入私人案 檔號：0093/031900/00152 來源機關：監察院 管有機關：國家發展委員會檔案管理局

贏得世界少棒大賽冠軍的中華小將的動態，受到社會高度關注。教育部、棒球委員會與地方人士希望他們能夠不受限學區與經濟狀況，全體繼續升學。在各界奔走下，全隊14人保送華興中學，成為免除學雜費並提供食宿的「棒球特別優待學生」，讓中華小將能夠兼顧球技訓練與課業學習。這一年，華興中學正式成立青少棒隊，延續臺灣少棒競賽熱潮，也自此開啟華興棒球隊盛世。

圖5 教育部核准中華少棒隊赴美參加世界盃決賽。 案名：一般經常性案件 檔號：0059/002499/51 來源機關：僑務委員會 管有機關：國家發展委員會檔案管理局

中華小將在華興中學與一般學生一起上課學習，下午三點半放學後，則加強球技練習及進行分組比賽。起初，校園裡並沒有標準的棒球場，球員們必須搭車前往臺北棒球場練球，後來為打造一座球場，請來工兵鼎力支援，然而開挖發現整個場地都是石頭，只好進行爆破處理，讓原本預計3個月工程，前後花了一年才完成。棒球場完工後，球員們可以就近練習，切磋球技（圖8），校園裡也颳起棒球運動風。隨著球員年齡增長，升上高中部後，華興中學又成立青棒隊，不斷締造傳奇。

圖6 1969年世界少棒大賽開幕。 案名：體育活動（運動會、區運、棒球賽） 檔號：0060/0069/1 來源機關：行政院新聞局 管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1971年，我國退出聯合國，又在1972年、1979年與日本、美國斷交。處在國際外交艱難時代，臺灣少棒隊、青少棒隊與青棒隊參加世界大賽，電視與廣播媒體爭相轉播（圖9、圖10），以凝聚海內外同胞情感。對曾熬夜守在電視機前看棒球賽轉播的國人而言，是最深刻的記憶之一。每當中華小將奪得世界少棒、青少棒、青棒大賽冠軍，隨後就會出現舉國歡騰，大批人潮參加慶祝遊行的盛況（圖11）。

圖7 中華少棒隊勇奪世界冠軍後全體合照。 案名：節慶、典禮、少棒 檔號：0053/0076/1 來源機關：行政院新聞局 管有機關：國家發展委員會檔案管理局

在此期間，華興中學青少棒、青棒隊多次取得國家代表權，在1973年、1977年、1986年獲得世界青少棒大賽冠軍，又在1975年及1987年奪下世界青棒大賽冠軍，不斷締造傳奇，也讓臺灣棒球揚名海外。

圖8 華興中學課後練球情形 案名：教育、學校含建築物。 檔號：0052/0047/1 來源機關：行政院新聞局 管有機關：國家發展委員會檔案管理局

值得一提的是，臺灣青少棒球隊「北華興，南美和」對抗（圖12），是家喻戶曉的精采賽事。華興中學與美和中學棒球隊陣容堅強，從1972年開始分庭抗禮，只要打全國冠軍賽，觀看人潮總是把南京東路棒球場擠的水洩不通，一張門票儘管喊到幾千元，仍然是供不應求。1972年，美和中學先打敗華興中學取得全國代表權，更奪下世界青少棒冠軍（圖13）。隔年，華興中學扳回一城，擊敗美和中學，進一步挑戰亞洲與世界頂尖好手，榮登世界青少棒冠軍。

圖9 臺視公司主播盛竹如（前排中）實況轉播遠東區青少棒賽由華興中學大戰關島隊。 案名：節慶、典禮、少棒 檔號：0053/0076/1 來源機關：行政院新聞局 管有機關：國家發展委員會檔案管理局

往後幾年，華興中學與美和中學互有輸贏，至1979年榮工青少棒隊擊敗華興中學，打破青少棒、青棒賽事由華興、美和兩支球隊獨霸局面，開啟三強鼎立的新時代。「北華興、南美和、東榮工」掀起臺灣青棒、青少棒運動另一波高潮（圖14），也為國內培育出更多優秀的棒球人才，讓我國日後業餘成棒揚名國際，又有職業棒球掀起運動熱潮。華興棒球隊培育出呂明賜、林華韋、郭源治、葉志仙等名將；美和棒球隊出身的好手則有徐生明、趙士強、洪一中等，都擔任過職棒球隊總教練，榮工棒球隊則培養出黃平洋、陳義信等一流投手，功不可沒。除此之外，三校培育棒球人才的熱忱，隨著畢業校友擔任大專院校教職人員、教練而延續，甚至還有從事棒球裁判、棒球經紀人的工作，持續在棒壇上努力。

最初，華興中學依規定只招收參加世界大賽冠軍的選手，隨著美和、榮工球隊崛起，彼此挖掘球員，讓華興球員短缺。1977年，華興中學放寬門檻，讓更多球員進入華興中學唸書、打球，成為許多年輕學子立志成為棒球選手的選項。之後，國內致力提倡棒球運動，許多學校大力培養青少棒、青棒選手，而華興中學面臨球員不足與經費危機，導致球隊戰績不佳。2003年，停止招收青少棒選手，既有球員完成學業後解散，成立35年華興中學青少棒隊走入歷史，青棒隊也在2007年解散。想知道更多關於青少棒或青棒相關國家檔案，見證臺灣棒球小將光輝的歷史時刻嗎？歡迎您利用國家檔案資訊網檢索、查詢。

參考資料

本文經授權轉載自國家發展委員會檔案管理局【檔案瑰寶】〈華興中學與臺灣棒球傳奇〉

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