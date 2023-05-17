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檔案瑰寶》礦山記憶：探索金瓜石百年歷史風華

金瓜石鄰近臺灣最北端，蘊藏豐富的金銅礦，歷經近百年開發，形塑一座獨具特色的礦業城市。今日，金瓜石採礦繁華不再，仍留下許多礦業文化與地理景觀，如大小礦坑長度加總超過600公里，可環繞臺灣一圈，令人驚嘆！
檔案樂活情報網

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2023/05/17 15:59

 刊頭 臺金公司坑內外關係圖
案名：臺金廠房、礦場位置圖
檔號：0066/205/006
來源機關：臺灣金屬礦業股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

國家發展委員會檔案管理局應用服務組研究員 許峰源

臺灣各種物產豐饒，也蘊藏礦物資源，以富含金礦聞名全球，在16世紀西班牙人、荷蘭人即開始在北部探尋，最終無功而返。直至1889年，臺灣巡撫劉銘傳修築鐵路期間，工人偶然在基隆河發現砂金，有人溯溪而上，發現九份、金瓜石蘊藏金脈。這個消息公諸於世，立刻吸引數千名淘金客、採礦者蜂擁而至，在北臺灣掀起一股熱潮。

日治初期，臺灣總督府在1896年頒布〈臺灣鑛業規則〉，規定只有日本人才能經營礦業，隨後將九份、金瓜石礦權一分為二，便於管理。日商田中長兵衛率先承攬金瓜石礦權，從日本引進器具、技術人員，分頭進行露天與坑道開採作業（圖1），並發現礦石中蘊藏銅礦，於是在水湳洞建置煉銅廠，形成礦石開採與金屬冶煉併行的經營模式。

圖1：長仁一、二、四番坑地形坑道圖
案名：長仁一、二、四番坑地形坑道圖
檔號：1911/205/001
來源機關：臺灣金屬礦業股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1914年，第一次世界大戰爆發，全球經濟陷入蕭條，波及到金瓜石採礦事業，煉銅廠被迫關閉，田中長兵衛為維持金瓜石整體營運，轉將礦砂輸往日本販售。後來，礦區經營權易手，在後宮信太郎主持下，慢慢恢復採礦工作。至1931年，日本鑛業株式會社購得礦場經營權，為提升金銅礦石開採效率，借助地質學勘測技術（圖2），依照地圖資訊指引，按圖索驥大規模開發金銅礦床，設置選礦廠篩選礦石，分類出銅精砂、金銀澱物，分批銷往日本精煉。隨著金瓜石採礦事業興盛，金礦產量高居日本、臺灣首位，也成為重要的銅礦產地。1941年太平洋戰爭爆發，國際局勢轉變，待美軍轟炸臺灣，金瓜石對外海運航線在1944年陷入瓶頸，採礦工作被迫停歇。

圖2 1930年臺灣基隆區金瓜石瑞芳礦山地質圖
案名：臺灣基隆區金瓜石、瑞芳礦山地質圖
檔號：0019/205/001
來源機關：臺灣金屬礦業股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1945年戰爭結束，臺灣省行政長官公署接收金瓜石地區。隔年，行政院資源委員會設立臺灣銅礦籌備處，接管金瓜石礦權，試圖恢復礦石開採作業，不斷添購金銀澱物、沉澱銅泥冶煉設備，籌劃金屬冶煉實務。籌備處在1948年改組為臺灣金銅鑛務局（簡稱鑛務局），依規定煉製的黃金全部交由臺灣銀行以官定價格收購。隨著國共戰爭爆發，臺灣通貨膨脹劇烈，加上官定價格收購黃金規定的限制，導致黃金生產成本過高。至1951年，鑛務局已入不敷出，為維繫整體營運，決定恢復生產銅礦作業，自此奠定金瓜石「以銅養金」的經營模式。根據統計，此時在金瓜石作業的礦工超過1,900人，相關辦公室、提金室、煉廠、倉庫、車庫、修理廠、機房等四處林立，各式索道馬不停蹄輸送礦石，而鑛務局員工、眷屬占當地總人口11,000人的半數以上，除了員工住宅與大量宿舍，還有學校、醫院、電影院、游泳池、物品供應社，方能滿足礦工家庭生活的需求（圖3、圖4）。

圖3 臺灣金銅鑛務局所有鑛區分佈圖
案名：金瓜石礦體分布圖
檔號：0056/205/007
來源機關：臺灣金屬礦業股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖4 臺灣金銅鑛務局地面佈置圖
案名：金瓜石及其他地區各項圖--2
檔號：0037/205/004
來源機關：臺灣金屬礦業股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1955年，金瓜石金銅礦生產業績蒸蒸日上，經濟部為吸引國內外資本投資，擴大經營規模，遂將鑛務局改組為台灣金屬鑛業股份有限公司（簡稱臺金公司）（圖5）。依據公司章程，經營業務包括：採勘金銅硫化鐵礦、開採金銅硫化鐵礦及選礦作業、製煉純金銀銅及銀銅加工品，以及對其他有關金屬礦業的原料成品、半成品及副產品的製造與銷售（圖6），公司內部的所屬單位最初有探勘處、鑛廠、選廠、鍊廠、保修廠，後來因應業務擴張，增設金瓜石煤礦、新竹煤礦等單位（圖7）。

圖5 鑛務局改組為臺金公司
案名：機關成立
檔號：0044/011/001
來源機關：臺灣金屬礦業股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖6 臺金公司章程
案名：機關成立
檔號：0044/011/001
來源機關：臺灣金屬礦業股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖7 臺金公司總管理處暨所屬單位一覽表
案名：公司組織手冊
檔號：0060/400/003
來源機關：臺灣金屬礦業股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

分析臺金公司內部職掌，探勘處負責地質調查、礦床與地質研究，為提升開採效率，也常繪製地質圖（圖8）、地形圖作為輔助，並分析各礦場構造與地質環境，落實巷道地質鑽探（圖9），且不斷往外擴展鑽測範圍以尋求新礦源。鑛廠專注測繪礦產儲量、質量，擬定採鑛規劃與監督實施，機具修配、保養作業，以及督導作業場域安全、衛生（圖10）。選廠所負責工作，包括操作碎鑛及重液選鑛、金銀研磨氰化，與鑛石研磨浮選作業（圖11、圖12）。煉廠則負責金屬冶煉技術，生產各級銅品，冶煉金銀產品，沉澱銅生產作業，粗煉銅的操作。保養廠負責各項機械設備安裝、修造、檢查與維護，管理電力與電信作業，與土木工程及辦公廳、工廠與廠房的修建。臺金公司內部組織專業分工，各司其職，總營業額屢創新高。

圖8 1974年臺灣地質圖
案名：臺灣地質圖
檔號：0063/205/003
來源機關：臺灣金屬礦業股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖9 地面鑽探
案名：臺灣金屬礦業股份有限公司簡介資料
檔號：0059/005/002
來源機關：臺灣金屬礦業股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖10 金瓜石鑛廠佈置圖
案名：金瓜石鑛廠佈置圖
檔號：0044/205/234
來源機關：臺灣金屬礦業股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖11 選廠操作流程圖
案名：選廠操作流程圖
檔號：0057/205/007
來源機關：臺灣金屬礦業股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖12 選廠全景
案名：臺灣金屬礦業股份有限公司簡介資料
檔號：0059/005/002
來源機關：臺灣金屬礦業股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

金瓜石開採金銅礦石，依作業地點分為露天、坑內兩種型式，前者用於金礦的開挖，先以鑽孔機挖鑿，或是透過炸藥爆破，再利用怪手等機具挖掘礦石，最後以重型卡車輸運。坑內適用於金銅鑛石的挖鑿，依據山坡高度，每隔120或160公尺處向礦體方向開鑿水平巷道，藉此進入礦山。礦山內部坑道四通八達，上下相鄰的水平坑道垂直距離為40公尺，相互交織，錯綜複雜。至於礦石的運送，海拔417公尺以上先利用臺車運至坑外（圖13），再以架空索道運到選廠（圖14）；未達海拔417公尺的部分，以貫籠或臺車運到坑外，再利用循環索道運往選廠（圖15），進行礦石的篩選。

圖13 坑內臺車輸運礦石
案名：臺灣金屬礦業股份有限公司簡介資
檔號：0059/005/002
來源機關：臺灣金屬礦業股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖14 架空索道運輸礦石
案名：臺灣金屬礦業股份有限公司簡介資料
檔號：0059/005/002
來源機關：臺灣金屬礦業股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖15 循環索道運輸礦石
案名：臺灣金屬礦業股份有限公司簡介資料
檔號：0059/005/003
來源機關：臺灣金屬礦業股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

礦石篩選後，經提煉為銅精砂，先集中堆放於水湳洞倉庫，再以鑛車裝載（圖16），續以臺金公司經營的水八鐵路，即俗稱的金瓜石線，從水湳洞車站經焿子寮、深澳、基隆八斗子，運抵八尺門倉庫儲存。若要銷往國外，會以駁船運送至對岸碼頭，裝填貨船；內銷本地部分，則以卡車送往基隆車站，裝填火車後輸往各縣市。1965年，臺灣鐵路管理局經深澳火力發電廠爭取，為便利煤礦運送，打造了深澳至瑞芳段鐵路，亦即深澳線鐵路。之後，臺金公司利用金瓜石線、深澳線與臺灣鐵路網絡交會，便利輸出礦砂，以及運送從各地採購的工廠器械，公司員工也經常搭乘火車前往各地（圖17）。

圖16 1959年一噸載重鑛車鐵片鑛車裝配圖
案名：礦車規格圖
檔號：0044/252/001
來源機關：臺灣金屬礦業股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖17 金瓜石線列車時刻表
案名：業務/鐵道 檔號：0055/310/001
來源機關：臺灣金屬礦業股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

臺金公司鼎盛時期，擁有員工超過3,000人，除減免員工及眷屬搭乘火車費用，也經營金瓜石醫院提供醫療保健照護（圖18），並在水湳洞、臺北辦事處設分處，選派外科、眼科、牙科、骨科、心臟科醫師前往診療服務。為了提供員工與眷屬休閒娛樂，臺金公司經常在中山堂放映電影，以及舉辦各種戶外運動競賽。員工家庭享有許多福利，以教育方面而言，臺金公司不僅補助員工子女就讀瓜山國小學費，更在當地創辦時雨中學，減免國中學子赴外就學之不便。若有員工子弟赴臺北就讀其他學校，或者接受高中職、大學教育，亦可申請臺北營運處提供的學生宿舍（圖19），既可減輕家庭負擔，又享有專人就近照顧的服務。

圖18 金瓜石醫院門診時刻表
案名：勞工安全衛生卷宗及勞保醫院等（65年度～66年度）
檔號：0065/030/001
來源機關：臺灣金屬礦業股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖19 寄住臺北營運處學生宿舍申請書
案名：人事類/子女教育
檔號：0071/482/001
來源機關：臺灣金屬礦業股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1971年，臺金公司認為將銅精砂輸往日本提煉，不符合經濟效益，派員赴國外考察煉銅技術，決定採購可年產一萬噸銅的相關設備，在1973年完成水湳洞煉銅廠建置工程，隨即投入生產。在此期間，也興建銅加工廠（圖20），除了製造銅板，也加工成各種材料，提供電子、汽車、燈炮、鈕扣、雨傘、樂器、餐具等產業鏈使用。

1975年，擴充電解槽，生產利潤較高的電解銅。該年底，臺金公司金鋁線工廠落成，這是有感於臺灣電子工業快速發展，金絲需求量增加，遂引進國外技術投入金絲的製造，並且進口鋁矽原料，製造鋁質引線，全面提高產品的附加價值。

圖20 銅加工廠（今時雨中學室內體育館）。許峰源提供

1980年，臺金公司獨立設置鋁線工廠，希冀提升鋁線生產質量。同一年，又建置禮樂煉銅廠（又稱哩咾煉銅廠）（圖21），投入電解銅的生產。然而，遭逢國際金銅價格不斷跌落，臺金公司營運出現嚴重虧損，導致資金經常周轉不靈，加上煉銅過程產生汙染，長期破壞生態環境，已成為眾矢之的。1987年，曾以經營金瓜石礦山、煉製金銅鑛及加工金屬製品聞名的臺金公司，結束營運而走入歷史。

圖21 禮樂煉銅廠全景
案名：臺灣金屬礦業股份有限公司簡介資料
檔號：0059/005/002
來源機關：臺灣金屬礦業股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

儘管金瓜石金銅礦事業風光不再，仍以蘊含豐厚礦業風采與獨特地理景觀，吸引民眾前往觀覽，甚至成為許多電影取材，拍攝礦工生活的最佳景點。例如：榮獲義大利威尼斯影展「金獅獎」殊榮的《悲情城市》（圖22）、金馬獎最佳劇情片《無言的山丘》（圖23），以及金馬獎觀眾票選最佳影片的《多桑》，都融入金瓜石獨特建築風貌與礦城景觀。近年來，黃金博物館成功打造金瓜石礦山文化、台灣電力公司點亮水湳洞十三層遺址、臺灣鐵路管理局恢復深澳線營運，以及深澳鐵道自行車的營運，在在廣受大眾歡迎，再度讓金瓜石的魅力受到眾人矚目。

圖22 悲情城市影片榮獲威尼斯金獅獎返國記者會
案名：亞太媒體中心、國際能源環保科技展、響尾蛇飛彈安裝
檔號：0078/0167/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖23 1993年翻拍電影無言的山丘參展劇照
案名：金鐘獎、外交、劇照翻拍
檔號：0067/0035/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

臺金公司在1991年併入臺糖公司，該公司檔案在2008年移轉為國家檔案。檔案局典藏臺金公司檔案，經整理以《臺灣金銅礦務產業檔案》為題，在2022年榮獲文化部文化資產局第三屆臺灣世界記憶國家名錄的殊榮。這些檔案珍貴豐富，可利用國家檔案資訊網檢索、查詢。檔案局也以此批檔案為基礎，於新北市立黃金博物館共學館２樓推出「臺金歲月：臺灣金銅礦務產業檔案微型特展」，歡迎前往參觀，一同探尋金瓜石百年歷史風華，以及臺灣金銅礦業文化資產。

本文經授權轉載自【國家發展委員會檔案管理局】許峰源：〈礦山記憶：探索金瓜石百年歷史風華

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