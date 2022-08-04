自由廣場》平議新竹棒球場的難題與解方

◎ 余宗龍

新竹市立棒球場最近鬧得滿城風雨，到底怎麼蓋的？又要如何改善好呢？

首先，台灣目前的職棒球團規模仍有限，且還不到可自行蓋球場的階段，因此國內棒球場是交給縣市政府找地、設計、興建，球團再認養經營，雙方自然就會產生需求落差，且現行公共工程制度是否適用大型運動設施的興建，也引起討論。

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若從政府採購來談球場工程，一開始新竹市政府的採購需求規範、招標文件就應納入使用者角度、傾聽具專業的實務專家想法，以作為制定球場規格的依據，例如：紅土上層的「表土層」以及下層的「砂石層」的比例和施作工法、天然草皮種類與高度、球場的洩水坡度、坐落方向等，都是非常專業的工程要素。

由於竹市府並沒有專責的運動局處，僅由教育處體育保健科負責規劃設計，所以，這次會惹出多項球場缺失，推測可能和一開始竹市府教育處所提出的「需求規範」有關。教育部門碰上如此棘手且專業的興建工程，若沒有積極找體育署協助，可能就變成只著重在「招標、施工、驗收」的行政作業流程檢核，而輕忽球場安全與觀賽體驗。

運動場館興建本質上相當複雜，目前竹市府處理方式仍似「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，未能全盤檢視球場設施環境。雖說主場球隊有感受到竹市府改善球場的決心，但總感到好像沒有專業的人能夠處理。也就是說，球員和教練充其量只能反應使用感受，但要怎麼改善，是另一個問題，也需要專業解決。

所以，建議政府儘速出面整合資源，聘請通過國際認證棒球場的場務專業人士，像是：桃園國際棒球場、台中洲際棒球場，並將他／她們組成團隊、一起聯合診斷。因為上述的棒球場在剛啟用時，也曾遇過當前新竹球場的困境與難題，有多年實際操作經驗，相信他／她們可以很快地針對目前的缺失，並在合乎國際棒球場認證的情況下，提出更好的解方，供改善場地參考。

（作者為中興大學教授兼運動與健康管理研究所所長）

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