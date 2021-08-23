法操》【不務正業法律人】被運動經紀耽誤的法律人—波拉斯

相信有在關注MLB（美國職棒大聯盟）的朋友們，都一定認識這位最厲害的棒球經紀人—「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）。但大家知道其實波拉斯也曾經是個律師嗎？他是怎麼成為當代最頂尖經紀人的呢？

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相信有在關注MLB（美國職棒大聯盟）的朋友們，都一定認識這位最厲害的棒球經紀人—「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）。之所以會有這個綽號，是因為波拉斯非常擅長替客戶向球團談判並哄抬球員的身價，棒球界許多歷史級的巨型合約都是由他經手而來（包含陳偉殷當年加盟馬林魚隊的5年8000萬美金合約），成為球團聞風喪膽的對象。但大家知道其實波拉斯也曾經是個律師嗎？他是怎麼成為當代最頂尖經紀人的呢？

大聯盟最知名經紀人波拉斯（Scott Boras）或許是資方眼中的魔鬼，但更是球員心中的天使。（美聯社）

從職棒球員變成律師再當上職業經紀人

波拉斯從小就熱愛棒球運動也以成為職棒選手為目標，而且相當具有天分，當他就讀太平洋大學時有多項進攻表現在校史可以排上前10名，儼然就是一位未來的棒球巨星。畢業之後也馬上從紅雀隊的小聯盟體系開啟了職業棒球生涯，他生涯在小聯盟的打擊率達0.288，甚至還被選入小聯盟的全明星隊，但看似平步青雲的生涯卻因為屢次的膝傷讓他無法再往上挑戰更高的層級，選手生涯僅4年就宣告終結。

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不過波拉斯很清楚打棒球並不是生活的全部，其實他當初一邊在小聯盟打拼時，也同時取得了藥學博士的學位，在他離開球場之後甚至再度回到母校攻讀法學博士並獲得律師資格。他曾經替芝加哥的製藥公司在團體訴訟中進行辯護，也曾替客戶爭取到上百萬美元的醫療疏失賠償。

但此時波拉斯兩名球員時期的隊友—Caudill與Fischlin找上他，因為當時的經紀人根本不想花時間管這些初出茅廬的小球員，於是他們尋求擅長談判且熟知棒球業界波拉斯幫忙，也因此讓波拉斯改以經紀人的身分重新回歸棒球界並一路至今。

客戶不是客戶，是共同奮鬥的夥伴

雖然在媒體塑造的形象中，波拉斯往往被形容為一名貪得無厭、破壞市場行情的吸血鬼，但在其經紀公司旗下的球員眼中，他給予了最堅實的後盾。

眾所周知，波拉斯在從業生涯中頻頻幫助球員簽下大約，像洋基隊王牌Gerrit Cole、「天才小史」Stephen Strasburg，還有連早餐店阿姨都熟知的Alex Rodriguez，他們所簽下的合約都分別創下當時棒球合約的最高紀錄。

但大家所不知道的是，波拉斯除了幫客戶爭取最多的薪資，也非常關心球員們的生活、心理以及家庭狀況。例如家人有時可能不明白職業球員所擔負的壓力，球員自己也不知怎麼跟家人溝通，這時波拉斯就會當他們彼此的橋樑，緩解緊繃的情緒，讓球員可以心無旁鶩的上場比賽。像陳偉殷在訪談中就提過，在球季中波拉斯都會打電話關心他與家裡的狀況、有什麼需要協助之處，陳偉殷說：「這是之前經紀公司不曾做到的」。

因為對波拉斯來說，他並不把這些球員當成客戶，而是一起奮鬥的夥伴，希望球員拿到高薪之外生活也能得到最好的照顧，而且不僅在球員生涯，是一輩子。

參考資料

維基百科—Scott Boras

運動視界—「征服情海」真實人生，「吸血鬼」Scott Boras讓人感動的第一份經紀約

GQ Taiwan—NEW SPORT BILLIONAIRE 陳偉殷 一張25億台幣的成績單

本文經授權轉載自法操

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