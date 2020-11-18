法操》【不務正業法律人】被電影耽誤的法律人─大島渚

大島渚在電影領域成就斐然，在日本和國際上都獲得許多獎項肯定，不過大家知道其實大島渚也是一位貨真價實的法律人嗎？

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2020年10月，改編自日本真實事件（阿部定事件）且極具爭議的電影《感官世界》在台灣重新上映，本片是日本知名導演大島渚在1976年發表的作品。大島渚在電影領域成就斐然，在日本和國際上都獲得許多獎項肯定，不過大家知道其實大島渚也是一位貨真價實的法律人嗎？讓法操帶大家認識一下吧！

2020年10月，改編自日本真實事件（阿部定事件）且極具爭議的電影《感官世界》在台灣重新上映，本片是日本知名導演大島渚在1976年發表的作品。（翻攝自推特）

大島渚的生平

大島渚出生於1932年，大島渚的家庭富裕，父親是水產研究人員，不過在他6歲時父親便過世了，於是母親帶著大島渚前往京都生活。1950年，大島渚進入京都大學法學院，在學期間曾經擔任校內學生組織的領導人，並多次參與反對軍國主義的社會運動，加深了大島渚的左派思想。

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畢業後大島渚沒有往法律領域發展，又因為左派學運經歷求職不順，因此考進松竹片廠擔任副導。不久後大島渚獲得首次執導長篇電影的機會，大島渚以賣鴿男孩經歷批判日本社會的階級與體制，電影原名叫做《賣鴿少年》，但因為公司認為片名不夠正向，而改名為《愛與希望之街》。

之後大島渚的作品《日本之夜與霧》又因為政治因素而遭松竹停止放映，大島渚對此深感不滿，憤而離開松竹，和幾個夥伴另外成立電影製作公司 Creative Company。大島渚的作品多和和戰爭、政治、性、批判以及人性有關，刺激觀眾反思，坂本龍一、北野武等人都深受其影響。

大島渚（中）在電影界地位舉足輕重，坂本龍一（左）和北野武都曾表達崇拜之情。（美聯社）

因《感官世界》被控告

1976年大島渚改編阿部定事件製作《感官世界》，內容為一名旅館女僕阿部和已婚老闆石田發生婚外情，最後阿部基於強烈的佔有慾和對石田的愛，在一次幽會後殺害石田，割下石田的生殖器，並用鮮血在石田身上寫下「只有定吉兩人」。由於題材極具話題性，表現手法也非常直接大膽，在當時日本嚴格的電影審查制度下，只能在列為法國作品並刪減部分畫面後才能上映，不過仍然引起輿論譁然，大島渚還因此被控猥褻罪。

大島渚在《感官世界》中透過底層人民的情慾流動表達對當時日本軍國主義的批判，也透過阿部的行為諷刺男尊女卑的日本社會，在訴訟中大島渚為自己的作品辯駁：「我拍出來的東西並不猥褻，真正猥褻的是那些沒被拍出的東西」。經過接近6年的纏訟，大島渚獲判無罪確定。

《感官世界》劇照。（傳影提供/資料照）

法律人善於思辨的特質在各個領域都能發揮出不同的色彩，相信大島渚導演就是一個十分顯著的例子，大島渚導演不畏權勢，勇於發聲的精神也值得後人學習。

本文經授權轉載自法操 【不務正業法律人】被電影耽誤的法律人─大島渚

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