法操》【不務正業法律人】被音樂耽誤的法律人─柴可夫斯基

大家都知道柴可夫斯基是著名的音樂家，不查閱歷史可能根本不會有人知道柴可夫斯基是讀法學院的法律人。柴可夫斯基學習法律完全是父母之命，他本人對法律缺乏興趣，但他了解自己的天賦和興趣並努力追求，才能留下這麼多名作讓大家欣賞。

◎法操司想傳媒

相信大家都知道俄羅斯作曲家柴可夫斯基創作出舉世聞名的芭蕾舞劇《天鵝湖》、《睡美人》、《胡桃鉗》，此外，柴可夫斯基還曾經就讀俄羅斯知名的皇家法律學院，也是一位法律人喔！法操今天要帶大家穿越時空，來認識這位「被音樂耽誤的法律人」－柴可夫斯基～

出身貴族，背負家人的期待進入法學院

柴可夫斯基（1840年5月7日－1893年11月6日）出生在一個富裕的貴族家庭，總共有7個兄弟姐妹，父親是冶金工廠廠長，母親熱愛音樂藝術，是父親的第二任妻子。

柴可夫斯基5歲開始學鋼琴，很快就展現出音樂天賦，父親特別讓柴可夫斯基追隨當時知名的鋼琴老師魯道夫·昆丁格學習，更加穩固了柴可夫斯基的音樂基礎。不過父親雖然支持柴可夫斯基學鋼琴，但一開始並不認同柴可夫斯基選擇音樂做為未來的發展方向，而是將柴可夫斯基獨自送到聖彼得堡的皇家法律學院（Imperial School of Jurisprudence），期待他將來和眾多校友一樣成為俄羅斯的優秀政府官員或法律菁英。

學法律時的柴可夫斯基。（維基共享）

柴可夫斯基從皇家法律學院畢業後進入司法部當部長秘書，但柴可夫斯基對音樂仍然有濃厚的熱情。1862年聖彼得堡音樂學院正式成立後，柴可夫斯基就以公務員的身分兼讀音樂學院課程，並在半年後決定辭職重回音樂的懷抱，開啟後來的音樂創作與教學之路。

柴可夫斯基一生創作出許多有名的作品，除了前面提到的三大芭蕾舞劇外，還有交響曲《g小調第一交響曲「冬之夢」》、《b小調第六交響曲「悲愴」》、歌劇《葉甫蓋尼·奧涅金》、《黑桃皇后》，以及管弦樂《羅密歐與朱麗葉幻想序曲》、《1812序曲》等等膾炙人口的作品。

1864年的柴可夫斯基。（維基共享）

失敗的婚姻、性向爭議、死因成謎

柴可夫斯基唯一的婚姻對象是一位熱烈追求他的女學生安東妮雅·米露可娃，雖然安東妮雅的追求手段已經可以算是恐怖情人等級，但因為當時柴可夫斯基沉迷在普希金的詩作「葉甫蓋尼·奧涅金」裡入戲太深，認為自己不應該像主角一樣因為拒絕了別人而後悔終生，所以兩人就在1877年7月18日結婚。

但蜜月都還沒結束柴可夫斯基就後悔了，後來更被逼得瀕臨崩潰，還曾經試圖自殺，自殺未遂後柴可夫斯基再也沒見過安東妮雅，雖然最後兩人並沒有離婚。

從許多柴可夫斯基留下的書信內容觀察，很多人認為柴可夫斯基是同性戀，但在當時傳統的社會氣氛下極度壓抑，甚至可能企圖用婚姻來「矯正」自己的性傾向。時至今日，俄羅斯社會對同性戀議題仍然相對保守，俄國政府曾經直到電影編劇將有關柴可夫斯基同性戀傾向的內容刪除後，才補助柴可夫斯基傳記電影的拍攝；俄羅斯總統普丁也曾經公開表示：「『即使』柴可夫斯基是同性戀，但我們依然熱愛他的音樂」。

柴可夫斯基唯一的婚姻對象是一位熱烈追求他的女學生安東妮雅·米露可娃（右）。（維基共享）

柴可夫斯基在《b小調第六交響曲「悲愴」》首演九天後過世，但確切死因不明，當時大部分的學者認為柴可夫斯基因為飲用生水感染霍亂而死；也有人認為是因為法學院的同學怕柴可夫斯基是同性戀的事實曝光，進而影響學校和校友的名譽，才讓柴可夫斯基被自殺；也有人認為是因為長期資助柴可夫斯基的梅克夫人突然疏遠，讓柴可夫斯基無法接受因而自殺，至今仍然是未解的謎。

認識自己不枉天賦

學習音樂和藝術多少需要一些天賦。柴可夫斯基的例子，告訴我們法律人不應該侷限於法律這個小框框，應該認識自己的天賦，發現自己的興趣，並努力學習和實踐。

大家都知道柴可夫斯基是著名的音樂家，不查閱歷史可能根本不會有人知道柴可夫斯基是讀法學院的法律人。柴可夫斯基學習法律完全是父母之命，他本人對法律缺乏興趣，但他了解自己的天賦和興趣並努力追求，才能留下這麼多名作讓大家欣賞。

如果你也有相同遭遇，看到柴可夫斯基的故事，可以認真思考法律是否真的是你的興趣？如果不是，或許應該檢視自己的天賦是甚麼？興趣在哪裏？好好制定自己的生涯規劃，或許你也能像柴可夫斯基一樣，在法律以外其他場域發光發熱。

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參考資料

維基百科彼得·伊里奇·柴可夫斯基

【BON音樂】悲愴俄羅斯作曲家 柴可夫斯基 生平簡介

俄羅斯的同性戀恐懼殃及柴可夫斯基

本文經授權轉載自法操 【不務正業法律人】被音樂耽誤的法律人─柴可夫斯基

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