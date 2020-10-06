法操》惡意逼車除具公共危險，甚至可能涉犯殺人罪？

逼車除了會造成交通上的危險外，《法操》認為這甚至可能有不確定殺人故意！在法律的認定上，就算不是一心想要造成某件結果，但是當自己對於結果的發生能夠有所預期且發生了也不違背本意時，算是故意行為。

法操司想傳媒

根據新聞報導，一名重機騎士於台88線快速道路行駛時，遭路肩超車的一輛小貨車撞傷，造成全身多處擦傷。警方經過勘察，認定小貨車確實有惡意逼車的行為，目前已將小貨車駕駛移送法辦。惡意逼車有可能需要承擔什麼刑事責任？讓法操分析給您聽。

一名重機騎士於台88線快速道路行駛時，遭路肩超車的一輛小貨車撞傷，造成全身多處擦傷。（圖擷自臉書，本報合成）

怎麼樣算是危險駕駛？

在刑法之前我們先來談談行政罰上的處分，在《道路交通管理處罰條例》（下稱道交條例）第43條就有規定，汽車駕駛人若有該條所規定的行為將會被吊扣駕照，若因而肇事則是吊銷駕照。該條第1項第3款便明文「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」，這款所指的就是惡意逼車這種惡劣行徑。

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道路交通管理處罰條例

第 43 條 第 1 項

汽車駕駛人，駕駛汽車有下列情形之一者，處新臺幣六千元以上二萬四千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛：

一、在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車。

二、行車速度，超過規定之最高時速六十公里。

三、任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道。

四、非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停。

五、拆除消音器，或以其他方式造成噪音。

而刑法第185條「妨害公眾往來安全罪」規定，除損壞或壅塞道路等公眾往來設備外，若是以「其他方法」致生往來的危險者，也是本條的適用對象，不過「其他方法」到底是指哪些行為呢？

中華民國刑法

第 185 條

損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處五年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。

因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。

第一項之未遂犯罰之。

根據實務的見解，「他法」指的是除了損壞、壅塞外，所有足以妨害公眾往來通行之方法皆屬之（最高法院104年台上字第144號判決）。該判決中提到任意變換車道、蛇行疾駛都符合構成刑法第185條的要件，而這些行為也正好是被道交條例第43條所規定的危險駕駛行為，基本上我們就可以藉由道交條例所列的行為作為判斷依據，不過終究還是要以實際情況為認定，妨害公眾往來並不僅限於這幾種行為態樣。

有涉犯殺人罪的可能！？

逼車除了會造成交通上的危險外，《法操》認為這甚至可能有不確定殺人故意！在法律的認定上，就算不是一心想要造成某件結果，但是當自己對於結果的發生能夠有所預期且發生了也不違背本意時，算是故意行為。

中華民國刑法

第 13 條

行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意。

行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者，以故意論。

（圖取自臉書「爆料公社」）

光從行車紀錄器的截圖就可以看出來，小貨車違規從路肩超車，一般人應該都知道在快速道路上違規行駛是很有可能發生車禍的。況且他這次逼車的對象還是相較於汽車體積小、重量輕的機車，一但摔車很有可能造成騎士直接被捲入旁邊的聯結車車輪，更不用說被後方的車輛壓到造成嚴重死亡結果的可能性。在具有這些認知的情況下仍然惡意逼車造成騎士摔車，因此小貨車司機的行為足以被認定為具有不確定殺人故意！

行車的速度越快時，發生意外所造成的傷害也越嚴重，所以政府才一再的宣導交通安全的重要性，這種罔顧人命的危險駕駛行為更是不可取。再考慮到事後小貨車駕駛竟然反嗆是機車騎士擋路，可見其對於自身犯行毫無悔意，呼籲承辦本件案件的檢察官應明察秋毫、勿枉勿縱！

本文經授權轉載自法操 惡意逼車除具公共危險，甚至可能涉犯殺人罪？

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