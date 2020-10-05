法操》《殺戮荒村》：看似荒謬、卻是真實

《殺戮荒村》雖然只是一個小鎮的故事，卻透露了世界各地都會發生的真實問題，給予世人提醒與警惕。

法操司想傳媒

故事發生在巴西的一個偏遠的小村落—巴庫勞（Bacurau）裡，小鎮居民正在忙著哀悼剛過世的女村長，怪事卻陸續的發生。像是在google地圖上忽然找不到村落的位置、加水車不知道何時被人開槍打了洞、甚至在晚上忽然有萬馬奔騰。原本以為這可能是討人厭的市長為了警告居民們所做出的行為，但其實並沒有這麼單純……

（Bacurau《殺戮荒村》官方臉書）

*以下開始涉及電影內容，防雷警戒！

充滿著真實影射的故事

原本和平的小鎮，沒想到面臨的竟然是一個滅村行動，市長竟然找了一票美的人來參加「殺人旅遊」行程，把居民們都當作野生動物一般的隨便射殺，雖然殺的是人類，但既然是一個連在google地圖上都消失的小鎮，就算裡面的人都消失在世界上又會有誰在乎呢？這看似突兀的劇情，卻處處隱含著真實事件的影射。

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劇情前半，討人厭的市長看似為了選舉而向鎮民們示好，既送書又送食物等等資源，但一看就知道他送的都是些破爛玩意兒，不是書本缺頁就是食品過期，如同政客表面上話都說得好聽，卻完全是金玉其外敗絮其中。但真正可怕的是，他真正的目的是混在資源裡面的藥品，被鎮中的醫生發現這表面上是止痛藥，實際上卻會有傷害腦部的嚴重副作用。這更反映出政客的城府與包藏禍心，當你以為他的目的已經達成而放鬆警戒時，就不會發現到他所隱藏的真正目的。

另外本片劇情也透漏著種族侵略與歧視的問題，巴庫勞是一個擁有自身傳統文化的小鎮，與使用高科技設備的美國「旅客」們呈現明顯的對比。美國人們找了兩個巴西人作為嚮導，他們不但幫助旅客殺害同胞甚至積極的想要獲得身分的認同，有如對自己出身感到恥辱、卻對入侵者感到崇拜的被殖民者。「我們比較像白人」，嚮導這麼一說反被全桌訕笑，因為在種族主義者面前，兩者永遠不會有相等的一天。

傳統文化的消滅或保留

上述提到巴庫勞是個有自身文化的小鎮，劇情中也不斷的提到這一點。例如他們小鎮有一個博物館，當兩位嚮導假裝是旅客前來探路時，居民們還都很熱情並驕傲的推薦小鎮的歷史文化。當小鎮受到侵略時，不禁令人聯想到當傳統文化碰上更加強大的文明時，就應該要被消失嗎？

像在台灣，原住民族的傳統文化與國家的法制之間變一直存在著矛盾與摩擦，例如狩獵文化與《槍砲彈藥管制條例》的衝突。究竟應該為了社會的安全與生態的保育而讓全面禁用槍械、禁止打獵，還是應該要尊重文化、讓原住民族持續他們的傳統呢？傳統與法制間的衡平一直都是需要思考、也持續在進行調和的過程。

《殺戮荒村》雖然只是一個小鎮的故事，卻透露了世界各地都會發生的真實問題，給予世人提醒與警惕。同時也在表達，如果被逼急了，原本平靜生活的人們也是會起身反抗的，就如同電影《賽德克．巴萊》中莫那魯道說過的：「如果文明是要我們卑躬屈膝，那我就讓你們看見野蠻的驕傲！」

本文經授權轉載自法操《殺戮荒村》：看似荒謬、卻是真實

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