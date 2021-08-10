法操》司法院也進入AI時代—「智慧客服小幫手」試營運

司法院在8月3日宣布在官網推出「智慧客服小幫手（試營運）」，主要把常用問題跟書狀範例等資訊進行整合，小幫手AI則可以透過即時的問答幫助民眾直接找到答案，或是提供更適當的聯絡窗口。

法操司想傳媒

除非是常跑法院的人，不然一般人對於訴訟上的各種程序總是不甚了解，裁判費到底要不要繳？書狀又要交給誰？或可能連書狀該怎麼寫都不太清楚，為了一點小事要花時間找法院訴輔、律師或法扶又覺得划不來，但從網路上查詢卻不知從何下手。

司法院在8月3日宣布在官網推出「智慧客服小幫手（試營運）」，主要把常用問題跟書狀範例等資訊進行整合，小幫手AI則可以透過即時的問答幫助民眾直接找到答案，或是提供更適當的聯絡窗口。那麼就讓小編馬上來帶著大家試用看看吧！

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聊天室般的簡單操作

智慧客服就在司法院網頁上方欄位，很容易就可以找到，點下去後就會出現聊天室的視窗，接下來就只要輸入想詢問的問題，AI就會根據關鍵字一步步的引導你到正確的頁面。

例如小編想要知道民事訴訟上訴二審時要注意什麼，輸入問題後，AI就會從關鍵字「民事」、「上訴」中去尋找相關的問題，之後再點選所想知道的問題後便會引導到正確的頁面。這次小編點選「民事上訴二審」，AI便提供相關資訊及書狀範本的網頁連結。

AI資料庫仍待擴充

不過畢竟還是在試營運期間，資料庫可能還沒有這麼完備，在小編隨便問了幾個問題之後發現，有時候雖然是AI自己提供的相關問題，但點選之後卻沒有給予答案。這部分可能還需要時間去持續擴充資料庫，畢竟AI跟人類一樣都是需要學習時間的，隨著使用次數的增加就可以精進回答的精確度與服務的範圍。

另外要注意的是，「智慧客服」目前並沒有聊天的服務，AI僅會透過關鍵字搜尋問題，並沒有即時聊天的功能，不像google或Siri一樣可以回答一堆有的沒的問題喔！

簡而言之，司法院智慧客服就是提供一個更簡單的搜尋功能，畢竟就算資訊公開，但如果網站設計的讓大家找不到其實跟沒公開也差不了多少。過去就有很多民眾不論是對網頁的操作或是對法律的熟悉度都不高，在網站上搜尋了半天還是像無頭蒼蠅一樣找不到想要的資訊。這次推出的「智慧客服」就可以很方便、即時的查詢法律相關資訊，請司法院一定要好好地維護並持續建置資料庫，才能夠讓AI展現出真正的實力、使用起來更加便利，也讓法律能更貼近大眾的生活。

本文經授權轉載自法操 司法院也進入AI時代—「智慧客服小幫手」試營運

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