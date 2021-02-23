法操》【不務正業法律人】被音樂耽誤的法律人—韓德爾

你們知道被譽為「神劇之父」、「音樂之母」的韓德爾也曾經攻讀過法律嗎？他又是怎麼走上音樂之路的呢？一起來看看吧！

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大家都曾經聽過的「哈利路亞」，正是出自於巴洛克時期最出色的歌劇作曲家—韓德爾（George Frideric Handel）筆下的神劇《彌賽亞》。不過你們知道被譽為「神劇之父」、「音樂之母」的韓德爾也曾經攻讀過法律嗎？他又是怎麼走上音樂之路的呢？一起來看看吧！

韓德爾（George Frideric Handel）（維基共享）

與音樂難以斷絕的緣分

韓德爾出生於神聖羅馬帝國的馬德堡公國（今德國薩克森–安哈特州），他的父親是一位外科醫師兼貴族的理髮師，從小就希望韓德爾專心於課業並禁止他接觸音樂，但韓德爾6歲時在家中發現一台老舊鋼琴之後立即愛不釋手、經常偷偷彈奏。一日隨父親拜訪公爵時被發現其優異的音樂天分，在公爵的建議下韓德爾才開始接受正規的音樂教育。

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他後來雖然遵從父親的遺願到大學學習法律，將來準備成為一位律師，但他同時也為教堂譜寫每個禮拜日的彌撒曲，甚至後來發表的2齣歌劇皆獲佳評，更堅定他往音樂之路發展的決心。之後韓德爾到義大利進修，歸國之後被聘為漢諾威選帝侯的宮廷樂長。

靠《水上音樂》盡釋前嫌？

此處有個有趣的軼聞，韓德爾擔任宮廷樂長不久後便不辭而別前往英國，其才華亦深受安娜女王的欣賞。但在女王駕崩後，沒想到繼承人便是「前東家」漢諾威選帝侯（喬治一世），據說韓德爾為平息當年不辭而別的怒火，特地在英國皇室聯歡會上編寫了《水上音樂》這首管弦樂組曲，讓喬治一世龍心大悅，決定再聘他擔任宮廷樂長，韓德爾之後也因此便定居並入英國籍。

韓德爾在英國將全部的積蓄都投資在歌劇事業上，並創立皇家音樂協會。雖然韓德爾積極的開創事業，但通俗的歌劇實際上卻逐漸被英國的市場淘汰，更因為同業的惡性競爭而加速歌劇時代的消亡。據說身心疲憊的韓德爾在休養期間「福至心靈」，不再斤斤計較作品有多少人喜愛、願意買票進場，而是創作自己感動的作品。《彌賽亞》正是此時韓德爾所創作的集大成之作，至今也仍被後世傳唱！

韓德爾對於音樂的執著非比尋常，就算從小遭父親阻攔或是一度從生涯顛峰直落谷底都不曾抹滅他對音樂的熱情。在任何領域上獲得成功，須要一定的天賦是必然的，但在我們抱怨天賦不如人之前，何不想想自己是否有如韓德爾一樣強大的執念及熱情呢？

參考資料

格奧爾格·弗里德里希·韓德爾 維基百科

MUZIK 雜誌／被遺忘的珍寶 – 韓德爾的歌劇與神劇

撰樂／談韓德爾：生涯、歌劇與神劇

本文經授權轉載自法操 【不務正業法律人】被音樂耽誤的法律人—韓德爾

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