法操》《末代皇帝》：經歷改朝換代，實際改變多少？

世界上許多國家都經歷過改朝換代，許多國家的體制也不斷經過變更，關於國家的國體與政體相信大家都有在公民課學過，但可能如今印象已經模糊，就來跟著《法操》複習一下吧！

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《末代皇帝》在上映32年後，於去（109）年5月15日以「數位修復版」再次重返大螢幕，讓各位年輕朋友能夠接觸當年轟動一時的經典名片。這部作品描述了中國清朝最後一位皇帝的故事，溥儀雖然出生在帝王之家但是一生卻顛沛流離，曾數度高居皇位卻也曾為階下囚，最後溥儀以遊客的身分買門票重回他從小到大所住的紫禁城，卻只剩下無限感慨……

《末代皇帝》劇照。（甲上提供）

世界上許多國家都經歷過改朝換代，許多國家的體制也不斷經過變更，關於國家的國體與政體相信大家都有在公民課學過，但可能如今印象已經模糊，就來跟著《法操》複習一下吧！

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國體與政體的比較

雖然在政治學的領域下，國家體制可以分到非常仔細，不過我們就只簡單介紹一下比較粗淺的分類：

國體：國體指的是國家外在型態的表徵，基本上可以透過國家元首是否為世襲制作而區分為君主國家或是共和國家。

1.君主國家：國家元首世襲產生，如日本天皇、英國女王、沙烏地阿拉伯國王…等，不過像日本與英國的元首如今已成虛位，雖然社會地位仍然尊貴且代表該國的精神象徵，但並不參與國家的政治運作。

2.共和國家：國家元首非世襲由人民或代表選舉、推選而出，原則上會透過憲法跟法律約束政府，但當法律本身的力量過弱而導致行政權凌駕於司法時，仍有可能產生專制體制的共和國家。

政體：指的是國家實際的政治、統治型態，也就是是國家政治體制運作的方式，一般而言會以1.統治者是否由人民自由選舉而產生？2.統治者是否須對人民或國會負政治責任？兩項來區分為屬於民主國家或是獨裁國家。

1.民主國家：擁有政府與執政者由人民自由選舉產生、法律平等的保障所有人民的權利、大家都有參與政治的權力等特色。

2.獨裁國家：國家的統治權由一人或少數人所掌握，相較於民主制度，優點在於政策的推行快速，不似民主制度需要經過多人討論才能得出結論。但同時缺點也是因為缺乏討論，所以容易導致政策偏向單一、也因為缺少監督機制而容易造成執政者的腐敗。

四種國家類型

從上述的類型中，經過排列組合我們就可以組出君主立憲、君主獨裁、民主共和、獨裁共和四種國家類型。

1.君主立憲國家的君主一般是世襲的虛位元首，實際的執政者仍是由人民選舉產生，如英國、日本、荷蘭……等。

2.君主獨裁國家的君主擁有全部的政治權力，可以獨斷的執行所有政策、也不受法律的拘束，同時人民對於國家的政治毫無參與程度。現代國家已少有此體制，但沙烏地阿拉伯等國仍維持此國家體制。

3.民主共和國家的特色就猶如上述民主國家所稱，人民擁有平等權利、也可以自由參與公共政策。如我國、美國、德國……等。

4.獨裁共和國家就是雖然國家元首的產生是由「人民代表」所選出，但事實上政治權力仍然集中在少數人的手上，人民依舊只能被動的服從政策，法律對於執政者的拘束力也非常有限，如中華人民共和國。

《末代皇帝》的劇情中，等於是在見證一個國家政治體制的轉變，溥儀從身為中國最後一任皇帝到最後變為平民，身處的國家從大清帝國一路轉變成中華人民共和國。經歷了改朝換代，國家元首也不再是皇帝，不過我們可以想想看雖然國號變了、領導者也不再是原先的皇親國戚，但實際上這個國家的體制到底改變了多少？過多久可能又會走上回頭路？那相較於我們現在生活的環境，或許是比起他國、還有過去的社會要來得自由與和平，但又應該做些什麼改變才能夠使社會帶來真正的進步呢？

本文經授權轉載自法操《末代皇帝》：經歷改朝換代，實際改變多少？

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