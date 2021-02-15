法操》台灣武裝獨立革命：泰源事件

根據曾經經歷泰源事件的政治受難者蔡寬裕口述，當時縱然計畫以「台灣獨立」發動革命，實際上參與者都知道成功的機會非常渺茫，但仍然決定為了理想從容就義，最重要的是把台灣人追求民主自由的心聲傳遞出去。

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1970年2月8日台東泰源監獄6名外役政治犯鄭金河、陳良、詹天增、鄭正成、謝東榮、江炳興刺殺衛兵班班長，企圖奪取武器釋放監犯，並進佔台東監獄乃至發動全台獨立行動，不過最後起事失敗，鄭金河等六人攜帶槍械逃至山區，警備總司令部調派陸軍空降部隊進駐，鄭金河等六人於一個月內全數被逮捕，後稱此事件為泰源事件。

當時正值戒嚴與白色恐怖時期，所以即便鄭金河等六人不是現役軍人，仍然遭軍法審判，且偵審過程從提起公訴至死刑執行（59年3月20日至59年5月30日）僅2個月餘，其中國防部總政治作戰部將「泰源監獄叛亂劫械逃獄案處理經過報告」提交給當時的總統蔣中正時，蔣中正誤將有關「將叛亂犯移綠島監禁感訓」之公文誤解為6名被告之刑事處遇，而另外批示「應將此6名皆判刑槍決」，不過經過監察院調查，最後國防部並未依蔣中正的批示變更原判決，而是判處鄭金河、陳良、詹天增、謝東榮、江炳興等5人死刑，鄭正成判處有期徒刑15年6個月。

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泰源事件判處鄭金河、陳良、詹天增、謝東榮、江炳興等5人死刑。（維基共享）

泰源事件對當時的國民黨政府來說，應屬非常嚴重的反抗政府叛亂案件，但國民黨政府卻一反常態的採取「不擴大方針」，並未對相關人等擴大調查和加重處分，可能和當時國民黨政府國際地位低落、整肅台獨份子導致民心士氣俱失有關。

泰源事件後不久，國防部在綠島趕建高牆封閉式監獄－國防部綠島感訓監獄（即綠洲山莊），將政治犯全部移往綠島關押，後綠島監獄、新生訓導處等建築皆改為白色恐怖綠島紀念園區。

根據曾經經歷泰源事件的政治受難者蔡寬裕口述，當時縱然計畫以「台灣獨立」發動革命，實際上參與者都知道成功的機會非常渺茫，但仍然決定為了理想從容就義，最重要的是把台灣人追求民主自由的心聲傳遞出去；行動失敗後起事的六人遭嚴刑逼供，不過依舊沒有供出其他任何一名參與者，使得其他參與者能夠倖免於難，也讓泰源事件的真相得以流傳出來為世人所知。

本文經授權轉載自法操 台灣武裝獨立革命：泰源事件

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