自由廣場》評「為國爭光」

◎ 張經偉

東京奧運開賽以來，常見各色政治人物為表現優秀的選手們（尤其奪金的郭婞淳）喝采，也因此不時引來「蹭熱度」的批評。筆者以為，如此批評其實不無道理。體育的終極目標，該是讓一個人挑戰自己身體力與美的極限，而非「為國爭光」。何況某些角度看來，台灣甚至尚未建國，怎麼運動員就先為國了？

體育最興盛的國家是哪一國？美國對吧！NBA、MLB等的球星，很少被稱作美國之光，其光環主要圍繞他們自己，頂多及於他們的家人友人、效力球隊、畢業高校等。因為美國的體育活動（包括奧運出隊）幾乎都是交由民間操盤，而非政府主辦。或許這才是真能讓運動家盡情大顯身手的制度，否則恐怕也不會有傳奇球星喬‧迪馬喬（Joe DiMaggio）：珍珠港事變後，美國對軸心各國宣戰，迪馬喬是義大利移民之子，運動員是為了國家的話，他大概要死於尷尬癌了！所幸大家更關心的是他的球技（以及他和夢露的感情），國力於我有何哉？

請繼續往下閱讀...

美國至今如是，體操名將拜爾斯（Simone Biles）日前考量個人心理健康因素，宣布中途退賽東奧，美國體操聯盟（USA Gymnastics）遂表示支持她的決定，而非叫她「相忍為國」。我又想起楊勇緯獲得銀牌時的潸然淚下：「我要的是金牌。」是啊，「我的健康」、「我要的」，運動家追求這些，何錯之有？本就該讓年輕的生命們，為了自己理想中的未來打拚，只有暴政才會要年輕人為國做莎韻、做雷鋒。期許往後，運動員「爭光」的首要對象是自己，國家的介入少一點吧！如此期許是心態上的，也是制度上的。

（作者為清華大學歷史碩士、現任中學社會科兼課教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法