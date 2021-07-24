自由開講》確保每位奧運選手都能參賽是最重要的事

林正二

這幾天，舉國上下對我奧運選手搭乘經濟艙、官員卻乘坐商務艙，瘋狂地抨擊，還波及總統與院長出面道歉。承平時期，確實要大肆批判官員的本末倒置與迂腐。然而，此事完全是為了確保每位選手不會染疫，以免影響整體團隊出賽，不得不安排選手以前後左右隔空的梅花座乘坐經濟艙，以保持社交安全距離；奧會官員、教練與醫師等，則安排坐沒隔開的商務艙，雖較易感染，但他們並非選手，如果確診，不會影響團隊比賽。

此次包機商務艙座位只有36個，經濟艙有277個座位；我代表團選手有68位，官員、教練、醫師等共有66人。商務艙座位雖然寬大，但座位之間並沒隔開，如要以梅花座安排所有選手坐商務艙，以每架包機36個商務艙座位計算，每位選手至少要3個位置隔空，總計至少要5架包機。全世界有哪個國家選手以5架包機飛抵奧運地主國？而且5架包機會空出非常多經濟艙座位，非常浪費公帑。

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日本產經新聞台北支局長史板明夫對此事就深不以為然。他在三立電視「新台灣加油」節目中表示，雖然幾年前蔡總統確實有做過承諾，但現在時空改變，沒必要無限上綱，何況台北至日本那麼近，為了防疫需求，選手無需搭乘商務艙，很多國家選手也搭乘經濟艙。

為了確保每位選手不會染疫，不得不安排選手以前後左右隔空的梅花座乘坐經濟艙，以保持社交安全距離；奧會官員、教練與醫師等，則安排坐沒隔開的商務艙，雖較易感染，但他們並非選手，如果確診，不會影響團隊比賽。（本報資料照）

體育署在行前說明會中，有跟與會選手溝通說明，為了確保每位選手能參賽，不得不以寬敞的梅花座安排他們坐經濟艙，雖然並未ㄧ一告知未與會的其他選手，但與會的奧會、體協等應會負責通知未與會的選手；而且在機場登記拿票時，體育署官員應有再說明，讓選手登機前兩、三小時，充分了解政府改安排坐經濟艙的用意。

此外，選手回程都已安排坐商務艙，其他在世界各地的選手亦紛紛塔乘商務艙飛機抵東京，足見政府仍是以選手為尊，處處為選手著想，並沒有違背蔡總統的承諾。小英總統與蘇院長也無須為此事向國人道歉。還有什麼事比確保我所有選手都能參賽重要？國人如有此體認，就不會如此理盲地轟擊相關官員，體育署長張少熙也不需辭職。

此事會引發國人的憤怒，應該跟中華奧會與體育協會長期被少數人與財團把持，操控體育事務，不願致力於體育改革，有著密切的關係。這是多年累積的結構性問題。由於國人不愛運動，很多體育賽事缺少觀眾，必須透過一些財團募款辦理活動，以致少數人得以把持我國體育事務，由同樣的人長期擔任奧會與體協主席。因此，教育部必須下定決心，擬定長期計畫，規劃如何配合12年國教的實施，將體育列為學生的核心素養，並將體育列為高中特招與大學甄試評核的參考項目，從國小就開始培養學童對各項運動的喜愛，讓下一代國人都喜歡運動，像美國人ㄧ樣，參與體育活動變成一種生活習慣，自然而然就不會被財團與少數人把持體育事務。而且台灣運動人口多了，運動人才自然輩出，再經過體育大學與國家的專門訓練，才會有更多傑出的運動選手，讓台灣成為真正的體育大國。

（作者為退休駐美外交人員）

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