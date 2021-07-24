自由開講》東奧商務艙究責應釐清始末

蘇詢

東奧包機商務艙爭議引發軒然大波，回顧全案肇因於登機後，戴資穎發文懷念可搭乘商務艙時光，戴父則表示事前並未獲告知乘坐經濟艙，以致被騙的感覺不舒服。惟不解的是我國黃金計畫選手出國參賽歷來均可搭乘商務艙，體育署何來一反常態？爰擬就官方對外文件梳理其始末：

立法院公報：

去年三月初，教育部長潘文忠於面對立委在院會質詢時，公開承諾東奧教練及選手將全數搭乘商務艙。 時至三月底，前體育署長高俊雄於委員會備詢，再次許諾將以商務艙規格移動。至此，商務艙成為政府信誓旦旦對國人及選手的允諾。

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然配合東奧延期，今年四月體育署於委員會答詢，已可嗅出政策調整的端倪。面對商務艙保證是否依舊的質問，張少熙署長僅說將朝包機方式處理，立委便追問艙別如何規劃？署長則坦誠去程商務艙有限，回程可以商務艙進行安排。顯見此刻體育署已知囿於包機，勢必無法提供全數選手搭乘商務艙。

基於防疫，大部分人應可體諒經濟艙的安排，觀感不佳在於部分官員搭乘商務艙，使政府近年銳意革新體育界的努力一夕幻滅。（圖：教育部提供）

契約議定變更書：

依今年六月中華奧會組團參賽經費概算表所示，非搭乘包機之選手均補助搭乘商務艙，由此可見體育署並未想失信於民，唯一可解釋變數在包機，況且因經濟艙須以梅花座安排，其票價甚高於商務艙。

組團專案小組會議紀錄：

今年七月此會議案由載明「機上座位共計商務艙36個、經濟艙267個，依據防疫協調官建議將採取菁英選手乘坐經濟艙第一排、彼此間隔2個位置，且後兩排淨空方式辦理」，決議通過，自此定調選手搭乘經濟艙之規劃，並期透過行前講習請教練轉知選手。

承上述脈絡，問題出在行前會議後有無確實告知選手，相信基於防疫，大部分人應可體諒此安排；再者，觀感不佳在於倘官員亦搭乘經濟艙，尚不致造成階級疑慮，使政府近年銳意革新體育界的努力一夕幻滅，賽後應切實檢討，以杜絕外界豐富此話題的各種臆測想像。

（教育工作者）

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