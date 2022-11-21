自由開講》衛福部及健保署應積極處置高立委住院案

王梅娣

高虹安立委在11/8，因身心俱疲在三峽恩主公醫院住院，但次日又請假離開醫院，到新竹拜會新竹縣長、科技大老，刻意捲右袖口露出留置的靜脈軟針管，讓媒體拍攝。這兩天她被北檢列為分案被告後，當晚在直播稱，可能是1999年國中時領市長獎，被馬英九「死亡之握」，以致23年才後有不順遂的政治之路。她的用語是「我跟馬英九頒獎」（而不是「馬市長頒獎給我」），內容主要還是自詡「有市長獎」的經歷，在電視上爭取版面。事後必須道歉，應早在算計當中。重點在於市長獎，而不在於死亡之握（俗謂死亡之握的說法，至少也是2006年以後才出現）。高委員本人之愛炫耀、處處表現自己比別人優越，其幼稚厚顏，真是令人嘆為觀止。

對高立委打點滴之舉，衛福部薛部長指有浪費醫療資源之嫌，很不可取。台北市柯市長得意自稱是經由他的診斷建議住院，還說他是急重症專科，薛部長僅是婦產科，言下之意，薛部長沒有資格診斷是否有住院必要。以上有種種荒謬之處，恐誤導民眾。本人想指出的是：1、醫師不是想看診就可以看診。2、醫師不是想去哪裡會診就可以去會診。3、醫師不是說自己是什麼科，就可以是什麼科。4、點滴不是想打就可以打。5、住了院不是隨時可請假任意外出。6、不能在有留置導管下外出，否則有出血、感染、血栓危險。7、疫情中應有做PCR才住院，但任意外出，有可能再染疫，返院後如未查，可能帶回病毒，傳染給抵抗力較差的住院病人。8、身體的普通基本一般狀況，任何科醫師都可以勝任診斷，不是哪一科的專利。

請繼續往下閱讀...

圖為民眾黨主席柯文哲及民眾黨新竹市長候選人高虹安。（資料照）

依照醫療法，任何醫師要從事診療工作，需先持醫師證書加入當地公會，以會員證到衛生所申請執業登記，其執登科別必須與其專科證書相符（若無專科需登記為一般科）。執登後只能在該登記地點執業。若需至他處支援，則必須事先報備。柯市長已專從事政治多年，應早已經沒有執業證書了。即使有，但從台北到三峽看病人，有否事先報備、令人高度懷疑。在病人有生命危險需要急救時，例如意外事件、偏遠深山地區，也有一些通融、不需要報備的特別條款。但我們看不出高立委有什麼生命立即的危急、非需要柯市長由台北火速前往施救不可的必要性，因當地有許多醫師可以勝任。

另外，台灣的「專科醫師制度」規定，沒繼續定期上課或在教學醫院上班、在期限內累積一定積分，專科證書就會「失效」。以柯市長為例，他這麼多年，應早失去專科證書，故沒有資格自稱急重症醫師，頂多只能說他「曾經有過」急重症治療的經驗，但現在已沒有執業的專科資格了。每一個醫師包括大醫院的主任，都要保持繼續進修，不是像有些人說他是當過教授，就多麼偉大。一般教授如果沒有發表研究定期的論文，可能早就被取消資格。

「身心俱疲」，不算是一種病名，只是一種工作勞累、壓力大的精神狀態。柯市長譏笑衛福部薛部長只是婦產科醫師，所以沒有資格診斷「身心俱疲」，是非常錯誤的蔑視他人觀念。不論哪一科醫師，職業生涯之初，都會對身體健康處置，有一定的基本訓練，只是在一時間以後，才開始走向個人興趣的各個專科。任何醫師都有能力、也有資格診斷身心俱疲的狀況，並且判斷有沒有需要進一步做什麼檢查。這是所有醫師的「基本功」。將身心俱疲說是急重症，是不倫不類，因為既不急、也不重。從來沒有聽說過因此而立即死亡的案例。

除非有脫水或電解質不平衡，醫療上從來沒有身心俱疲，打一兩瓶點滴，就可以「恢復疲勞」的案例，大部分是心理作用。打點滴是40年前非常落伍的醫療做法，尤其是自費醫療時代。若要休息，家裡才是最好的場地，而不是吵雜的醫院。一瓶500 CC的葡萄糖點滴，等於就是喝幾口糖水而已。既然能喝，為什麼要打針呢？除非是昏迷狀態、無法口服。目前的健保，對注射點滴規定非常嚴格，不是那麼簡單就可以核准費用。

高立委住院治療，如果是自費，那麼大家無法可說，若使用到健保，則牽涉到醫療資源的分配公平性及申報病況的誠實。病況不危急，卻說必須要打點滴，就是詐欺。很多醫師申報醫療費用，有動輒就遭受健保署的檢查、抽審、拒絕、不符現況，因而處分、罰款、放大回推、苛扣申報費用情形，非常多見。聽到高委員這種事情，很多人直覺就是亂搞，要不然就搖頭說這一定是特權。

公眾人物的行為，應該受到社會的檢驗。該事件不應有如選舉新聞事件，熱鬧一番就過去，因為影響民間觀感太明顯，也會讓一般民眾物以為這是可以模仿的行動。本人的結論是，衛福部應回顧徹查柯市長的執業資格、及為高委員治療的過程，是否有違反醫療法規定。如有違法，必須要加以處分。其次應該檢查恩主公醫院的醫療紀錄，若有牽涉到不實病症登錄，或私下違法讓病人請假逾時，則應該拒絕支付該筆健保費用，並且加以糾正。

多年來台灣社會的不公不義實在太多了，這一件社會矚目的案件，衛福部不應該輕輕放下，不可以讓民眾覺得特權還是如此橫行，政府不可以讓大家又一次感到失望。

（退休醫護人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法