自由開講》「學費凍漲」是本末倒置？ 柯文哲胡亂發言恐導致「一人毀全黨」！

◎張天泰

國內外許多研究已證實，高等教育是促進社會流動的重要機制，故大學學費政策對弱勢家庭的影響更顯重要，學者黃玉幸在2014年已認為大學能夠促進不同社會階級流動，學生藉由付出努力與累積專業領域的知識，取得高等教育的學歷，也象徵擁有較高的社會地位，而學者林新發、林寬豪也提及大學也是協助學生培養、累積未來在職場可能需要的技能的重要角色，在教學內容上必須結合學術性與實務性，而大學能夠持續提升教學品質，教授隨著教學經驗累積，改變教學方式與教材，能夠協助學生在課程內容與日常生活經驗產生連結，加深學生對於某個專業領域的理解，而隨著世界局勢與社會背景的變遷，調整或增加創新的課程架構，也能夠促進學科知識與實際情勢的整合。

近日，柯文哲提出大學學費凍漲是因噎廢食、本末倒置，完全忽略大學對於弱勢階級進行社會流動的關鍵性，這也是為什麼賴清德多次提及，政府有責任縮短公立與私立大學的學費落差，宣布推動未來補助學費差額的5成以上、新台幣2萬5000元以上的原因，而教育部也跟進表示，經費粗估100多至200億元之間，將與行政院討論預算，最快明年2月實施，加上原有的學雜費減免，預估能照顧近60萬名私立大專生。

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台灣過去20年，政府為維護教育公平讓大學學費上漲是0%，柯文哲（左）可以扭曲成學費凍漲是因噎廢食、本末倒置，正如新竹市長高虹安（右）擔任立委期間，被爆涉嫌詐領助理費，北檢依貪汙等罪起訴，柯卻又扭曲成「那個幾千億的假裝沒看到，現在去查這個46萬的？」（資料照）

以中國高教錯誤政策為借鑑，可免重蹈覆轍，現今中國大學院校大幅調漲學費，部分學校學費漲幅高達54%，此為對中國貧困家庭的學生不公，也為中國高教走向成菁英教育的警訊，而目前中國社會的代際流動已出現下降的趨勢，在1960年代的中國社會的代際流動就有下降的趨勢，下一代與父母教育的相關係數已達到了0.6，甚至出現了階層固化等社會現象，故筆者認為柯文哲化約式主張「大學學費該漲就漲」，才是真正的因噎廢食、本末倒置，難道台灣一定要步入中國大學學費漲幅高達54%的錯誤，連帶使台灣高教資源配置出現問題，高等教育經費、資源分配的不均等，讓富有階級反而透過學校獲得優勢的教育資源，卻讓相對弱勢階層得到的教育資源卻是較少的，最終大學促進社會流動的功能失靈，錯誤的高教政策害到台灣眾多弱勢家庭無法透過教育脫貧，形成階級結晶化，柯才知道自己錯了嗎？

筆者認為除了蔡政府必須盡可能提高高教資源分配的公平性，不論是硬體設備，或是各式各樣的研究或實習計畫，而資金大部分來自於政府分配的經費，對於弱勢族群而言，在大學中能夠培養與累積的專業能力顯得更加重要，藉由參與實習、社區服務，能夠同時累積實務能力與人際溝通、團隊合作的能力，除了有助於未來職涯生活的發展，也更有可能增加社會流動的機會，所以未來台灣的大學內容革新反而是高教政策重點，而不是柯文哲合理化大學學費調漲的政治修辭。

台灣過去20年，政府為維護教育公平讓大學學費上漲是0%，柯可以扭曲成學費凍漲是因噎廢食、本末倒置，正如新竹市長高虹安擔任立委期間，被爆涉嫌詐領助理費，北檢依貪汙等罪起訴，柯卻要扭曲成「那個幾千億的假裝沒看到，現在去查這個46萬的？」，柯民調現已變老三，柯文哲和其幕僚團隊如此運作下去，未做深入性台灣教育政策探究，就放任柯胡亂發言，不只柯無法獲得人民支持導致落選，連帶民眾黨也會變成人民無法相信的政黨，形成一人毀全黨的結局！

（教育博士、政治工作者）

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