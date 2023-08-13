自由開講》給民進黨政府財經政策的急迫建議

洪奇昌

擴大財政工具、強化並擴大公共建設、大幅提升必要社會福利支出，是台灣政府現階段不得不用的財經政策三支箭。

以出口導向帶動經濟成長的台灣、面對出口總額連續11黑、上半年出口衰退20％之際，增加民間消費及政府投資、是此刻促進經濟成長的重要手段。圖為高雄港貨櫃碼頭及貨櫃輪。（資料照）

2020年一場源自中國大陸的新冠肺炎疫情，威脅全球人類健康安全，也衝擊著全球經濟活動。政府為了保護人民健康及生命，皆採取強硬的封閉與阻斷措施，來延緩病毒傳播的速度，但這些措施對於全球經濟以及消費活動造成巨大衝擊；尤於對於疫情發展未知的恐慌，全球經濟在生產、消費、運輸等供應鏈層面受到前所未有的衝擊。因此以美國為首的西方國家，大幅提高舉債上限，並在短時間內以極度寬鬆的貨幣政策刺激消費、挽救巿場經濟、免於陷入2008年金融海嘯、甚至1929年經濟大蕭條般之危機。當然政府大幅舉債介入經濟活動，會使國債增加，但在疫情爆發、經濟瀕臨崩潰時，舉債救市是最佳的政策選擇。各國政府若不如此果斷執行，疫情對人類社會經濟活動衝擊恐將更巨大且深遠。

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提高舉債是世界各國政府、在疫情期必然施行的重要政策手段。國家的經濟組成GDP= C（民間消費） +I（固定投資） +G（政府支出） +淨出口【X（出口）-M（進口）】；當政府透過增加G（政府支出）直接使GDP增長，而G（政府支出）視其性質，也會不同程度提升C（民間消費）以及I（固定投資）的成長，因此政府支出是經濟成長的重要關鍵之一。

應該檢討的是政府舉債用於何種支出或公共建設項目。目前朝野爭議的8,800億前瞻基礎建設特別預算，其中約4,400億用於軌道建設、優化全台公共運輸系統、使交通更加便捷、改變生活條件。其餘項目如水利、蓄水防洪，供電韌性改善、綠能建設、數位發展等更是當今國際社會發展趨勢。此外、台灣即將進入超高齡化社會，政府也勢必增加財政支出挹注長照資源，通過福利體系減輕家庭照顧負擔；今年六月底行政院也宣布減免私立大學學雜費3.5萬，實質幫助年輕學子及其家庭學費負擔。綜觀上述政策都有其合理性、必要性及迫切性；絕非在野黨所謂大撒幣或政策買票之作為。必須指出的是、台灣政府的財政體質是超級的模範國家，遠比絕大多數已開發國家健全、更是世界上極少數沒有外債的國家。目前政府未償還公債餘額佔GDP比例僅30%左右，遠比日本的253%、新加坡的112%、美國的105%更低許多。

經濟發展除了看不見的手—市場機制之外；值此國際需求明顯下滑，以出口導向帶動經濟成長的台灣、面對出口總額連續11黑、上半年出口衰退20％之際，增加民間消費及政府投資、是此刻促進經濟成長的重要手段。如果政府只保守使用歲計謄餘，做為國家因應重大事項的資金來源，經濟發展勢必停滯。因此政府唯有通過擴大財政工具、寬鬆貨幣政策、提高舉債上限、有效投資基礎建設及擴大社會福利支持，才是現階段最重要的財經政策手段。

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（台灣產經建研社理事長）

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