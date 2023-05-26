健康醫療網》長新冠讓她丟了工作！「高壓氧治療」改善腦霧、恢復生活品質

台北慈濟醫院高壓氧治療中心張孟宗主任提醒，確診後如果有長新冠並出現腦霧的現象，甚至影響到生活品質，建議盡快到神經內科門診尋求協助，以免延宕病情。

31歲的楊小姐，去年9月確診新冠肺炎後，身體各方面出現不適，有長新冠現象，甚至出現嚴重腦霧，生活上常忘東忘西，精神不濟，無法完成主管交代工作，也因此被迫停職。因此求診醫院胸腔內科，確認無肺部問題後轉介至高壓氧中心治療，在排除重大腦部疾病，遂安排十次的高壓氧治療，治療結束後，楊小姐腦霧、生活品質已逐漸改善。

腦霧常見注意力不集中、失眠 高壓氧治療可改善

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台北慈濟醫院高壓氧治療中心主任張孟宗表示，目前醫學界對於新冠肺炎引起腦霧的原因尚未定論，可以把腦霧當作是腦損傷的一種，為腦神經細胞受損或腦細胞的粒線體受損。一般來說，腦霧會有注意力不集中、短暫失憶、長期失眠、精神不濟的情況，好發族群為各年齡層確診後症狀較嚴重且有長新冠現象的人。

張孟宗主任指出，高壓氧艙治療運用在染疫後出現長新冠症狀的民眾，有顯著的改善效果。

台北慈濟醫院高壓氧中心主任張孟宗，以高壓氧治療改善病患腦霧現象。示意圖。（台北慈濟醫院提供）

前三個月為黃金治療期 高壓氧加速修復腦部損傷

張孟宗主任說明，腦霧的患者，前3個月是黃金治療期，而高壓氧治療腦霧患者只能當作輔助性嘗試治療，進入密閉的高壓氧艙坐好後，戴上氧氣面罩接受1.4大氣壓力以上的氧氣治療，透過間歇性的吸入純氧，增加血漿中的氧氣含量，經由循環系統送到全身組織，提高氧氣濃度，加速修復腦部損傷，一次療程約兩個小時，建議積極治療兩個禮拜。

然而，高壓氧治療常見的副作用為耳膜痛，如果沒有適時的在加壓或減壓時做哈氣、吞口水的動作，耳咽管就無法排出氣體，會造成耳膜損傷甚至破裂出血。

非人人適用 需尋求醫師建議

張孟宗主任提醒，確診後如果有長新冠並出現腦霧的現象，甚至影響到生活品質，建議盡快到神經內科門診尋求協助，以免延宕病情。

而由於高壓氧艙治療時會加壓、減壓，因此有幽閉恐懼症、上呼吸道感染、氣胸、血胸或是其他影響到呼吸治療的患者，不適合接受高壓氧治療；若是有高血壓、鼻塞、流鼻水、鼻竇炎的現象建議待身體狀況恢復後再進行治療。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷 長新冠讓她丟了工作！「高壓氧治療」改善腦霧、恢復生活品質

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