健康醫療網》7成台灣兒童有長新冠！第一名症狀竟是「它」

「兒童後／長新冠感染後症候群」除了引起身體器官系統的慢性發炎，也會影響心理的各個層面。

（freepik.com）

自從新冠病毒疫情爆發以來，全球各地都發生部份染疫患者有諸多持續的身體不適症狀，目前醫界稱之為後新冠或長新冠症候群，且兒童患者在這方面的資料甚少，而我國至4月期間才開始有新冠病毒在社區大幅度的流行，其中，大約有20%是屬於青少年及兒童，這些染疫後的兒童有一至三成的機會，會出現後新冠或長新冠症候群，影響日常生活及課業學習，他們的長期照護值得國家與醫界長時間關注。

中醫大兒童醫院統計發現 染疫病童中7成有後遺症

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中國醫藥大學兒童醫院王志堯院長表示，中醫大兒童醫院經過縝密籌畫，自7月1日率先啟動「兒童後新冠特別門診」，一個多月來累計至8月12日，已有154例以上的後／長新冠兒童及青少年因後遺症前來求診，性別以男孩59.7%高於女孩39.5%。中醫大兒童醫院後新冠兒童診治及照護計畫DISCOVER（Diagnosis and Support for COVID Children to Enhance Recovery at CMUCH）主持人謝凱生副院長說明，在感染新冠病毒之後的恢復期，仍有高達73%出現後新冠症狀的染疫病童仍持續煩惱其身心症狀。

後遺症第一名到第十名為：

1. 咳嗽43.5% 2. 喉嚨痛／喉嚨問題35.1% 3. 耳朵痛／耳朵問題34.9% 4. 體重減輕／增加33.1% 5. 體力虛弱31.8% 6. 缺乏動力25.3% 7. 睡眠不順暢24.7% 8. 胸痛23.4% 9. 注意力不集中23.4% 10. 心悸22.7%

從症狀數據顯示，感染新冠病毒後，孩童的身體仍有多個器官受到相當的影響，也需要各個次專科進行整合性的照護。（詳見表一）

表一、「兒童後/長新冠感染後症候群」恢復期的前十大症狀百分比。

長新冠也會影響兒童心理層面 家長應多留意

王志堯院長強調，「兒童後／長新冠感染後症候群」除了引起身體器官系統的慢性發炎，也會影響心理的各個層面，統計分析顯示有22.7%會感到情緒低落、19.4%會感到沮喪、25.3%有缺乏動力的情形、22.7%比以前更焦慮擔心、11.7%對任何事情都沒有興趣。

因此，呼籲家長在孩子感染新冠病毒康復後，仍需留意是否有生理或心理的症狀，若是在新冠病毒染疫後，仍有上述身體不適、活動力降低、易疲憊喘促、飲食睡眠習慣改變、學習落後、人際關係等困擾，都需要尋求兒科醫師做詳細的整體評估，制訂治療與照護方案，才足以脫離後新冠症候群的糾纏。

中醫大兒童醫院「兒童後新冠特別門診」及DISCOVER照護計畫，是整合本院各個次專科專家與檢查評估，為降低家屬跨科就醫的不便，不論家長帶著孩子從哪一科掛號，都能在「兒童後新冠特別門診」得到身心照護的協助，並長期追蹤症狀直到痊癒。讓我們與家長一起幫助孩童早日脫離新冠病毒的遺害。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者楊艾庭 7成台灣兒童有長新冠！第一名症狀竟是「它」



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