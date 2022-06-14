健康醫療網》喉嚨痛小心是中標徵兆，中醫教您緩解避免新冠中重症

因病毒感染引起咳嗽、急性喉嚨痛症狀，除了西藥消炎藥這個選擇之外，建議可使用中醫視訊診療。

近期疫情大爆發，很多人感染新冠肺炎常有喉痛，發燒等徵狀。典型的新冠肺炎侵犯人體的路徑往往是從鼻咽與口腔，病毒進入人體後，喉嚨的免疫腺體往往是第一波攻擊標的，這時腮腺與咽喉就開始出現腫脹不適感，吞口水會痛，康涵菁中醫師認為，不管有無快篩或是pcr，先搞定症狀為優先。常見的徵狀包括喉嚨不適、持續咳嗽、喉嚨有異物堵塞感覺，吞口水或進食時感痛楚等。部份患者因此而食慾大減，甚至影響睡眠，使生活品質大幅下降。每當遇到上述情況時，多數人往往第一時間會直接以口含喉糖、鹽水漱口等方式嘗試紓緩喉嚨不適。上述方式確實有些微潤喉效果，但是對於正在發炎的喉嚨，效果是不明顯的。

近期疫情大爆發，很多人感染新冠肺炎常有喉痛，發燒等徵狀。圖中人物與本文無關。（圖取自Freepik）

蜂膠抑制發炎 薄荷幫助舒緩喉嚨刺痛

此時有幾個方法可以先緩解，其中家中最常用的保健品蜂膠，有抑制發炎反應的作用，適度服用有助舒緩細菌病毒引起的咽喉疼痛等不適症狀。中醫最常用薄荷來改善聲音沙啞的狀況，適度口含薄荷，透過其消炎成分有助緩解喉嚨刺痛、沙啞不適。不過，值得注意的是，使用薄荷前最好先諮詢專業中醫師後再使用，才不會因使用過量，而造成頭暈等副作用。

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病毒感染引起急性喉嚨痛 中藥助清熱解毒

至於因病毒感染引起咳嗽、急性喉嚨痛症狀，除了西藥消炎藥這個選擇之外，建議可使用中醫視訊診療。康涵菁中醫師分享，中醫緩解喉痛的藥物，包含銀翹散，能辛涼透表、清熱解毒，對發熱、咳嗽咽痛、屬風熱症狀的喉嚨痛有療效。若喉嚨痛較嚴重，伴有明顯的口乾、便祕等胃熱現象，可用「清咽利膈湯」。如果喉嚨腫痛嚴重，還有發燒、面部腫痛，可用「普濟消毒飲」。對於上焦風熱，甚至是外感時疫病毒者，均可使用。

現在最夯的清冠一號，裡面多寒辛涼解表的用藥，對於發燒喉痛也會有幫助，但是對於痰多久咳，效果就不是太好，康涵菁中醫師建議在使用任何中藥前，務必要諮詢專業的中醫師，透過視訊看診可以清楚地讓中醫師知道您的狀況，比盲目地服用清冠一號來的有幫助，平時如果有喉痛不適，吞嚥疼痛，可以服用下面三種茶飲，具有疏風清熱、宣肺止咳作用，來舒緩不適症狀。

★桑菊飲

材料：桑葉8公克、菊花3公克、薄荷2公克、杏仁6公克、桔梗6公克、連翹5公克、甘草2公克、葦根6公克。

上述藥材加1000毫升水煮沸後，再放薄荷，轉小火煮5分鐘，去渣後飲用。

★銀翹橄欖茶

材料：金銀花10克，薄荷5克，橄欖5顆。

作法：金銀花及橄欖加500毫升水煮沸後，再放薄荷，轉小火煮5分鐘，去渣後飲用。

★甘桔湯

桔梗10公克、生甘草3公克、玄參5克、麥門冬10公克、生地10公克。

作法：上述材料簡單掏洗、瀝乾，加入600cc沸水沖泡，放涼後飲用。

喉嚨發炎不宜食用薑湯、甜食 避免熬夜造成陰虛火旺

康涵菁中醫師提醒，一旦出現喉嚨痛等發炎症狀時，除了依據上述方式對症治療外，為避免發炎反應惡化，也不宜飲用薑湯、吃甜食、零食餅乾等食物，才不會使發炎症狀加重，並立即就醫。至於居家環境，則應盡可能增加室內濕度，才不會因嘴巴吸入大量乾燥空氣，再度造成疼痛。想要減低新冠肺炎的危害，除了勤洗手、避免外邪入侵外；更需要注意的是作息要正常，必須減少熬夜造成陰虛火旺的體質，盡量保持飲食均衡，避免燒、烤、辣、炸等易對咽喉造成刺激的食物，並維持口腔的衛生為佳。最重要的是，如有任何徵兆，請即就醫，中醫can help。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者林怡亭 喉嚨痛小心是中標徵兆，中醫教您緩解避免新冠中重症_

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