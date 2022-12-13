健康醫療網》小心！新冠重症危險因子再加「這類人」 醫師評估後可用藥降風險

衛生福利部疾病管制署發布醫界通函表示，根據美國CDC最新統合分析結果，將「氣喘」正式增列為COVID-19高風險因子，確診後經醫師評估可以開立口服抗病毒藥物，降低重症風險。

COVID-19重症風險因子有許多，近日指揮中心宣布，新增「氣喘」為COVID-19重症危險因子，放寬用藥對象至14類族群，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，民眾若是符合氣喘以及其他高風險因子，都可以由醫師評估後開立口服抗病毒藥物。

近日指揮中心宣布，新增「氣喘」為COVID-19重症危險因子，放寬用藥對象至14類族群。（https://www.freepik.com/）

13個重症危險因子再加一 「氣喘」列入高風險族群

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衛生福利部疾病管制署發布醫界通函表示，根據美國CDC最新統合分析結果，將「氣喘」正式增列為COVID-19高風險因子，確診後經醫師評估可以開立口服抗病毒藥物，降低重症風險。

醫療應變組副組長羅一鈞在記者會中提到，希望民眾本身如果有氣喘病史，確診新冠病毒後，在視訊診療或實地診療時能夠主動告知醫師，幫助醫師進行後續給藥的評估。

而除了新增的「氣喘」外，還有這13個COVID-19重症危險因子，包括65歲（含）以上、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（不含高血壓）、孕婦與產後6週內婦女、慢性肺病（間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病）、結核病、慢性肝病（肝硬化、非酒精性脂肪型肝炎、酒精性肝病與免疫性肝病）、失能（注意力不足及過動症、腦性麻痺、先天性缺陷、發展或學習障礙、脊髓損傷）、精神疾病（情緒障礙、思覺失調症）及失智症、BMI（含）30以上（或12-17歲兒童青少年BMI超過同齡第95百分位）、影響免疫功能之疾病（HIV感染、先天性免疫不全、實體器官或血液幹細胞移植、使用類固醇或其他免疫抑制劑）。

疫情趨緩但有變異株威脅 重症高風險族群仍須注意

根據疾管署統計，自1月以來累積本土中重症以上的個案已超過3萬7千人，其中有超過1萬3千多人死亡。國內新冠病毒疫情雖然漸趨穩定，但Omicron新興變異株仍對民眾健康造成威脅，特別是重症高風險族群。因此確診COVID-19的民眾若有以上任一種重症風險因子，可經醫師評估後開立口服抗病毒藥物，降低重症及死亡風險。

此外指揮中心也呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者吳儀文 小心！新冠重症危險因子再加「這類人」 醫師評估後可用藥降風險



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