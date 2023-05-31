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自由開講》挺台灣參與世界衛生大會

2023/05/31 11:18

◎矽谷台美人社團

世界衛生組織（World Health Organization，WHO）是聯合國於1948年四月七日設立，其宗旨為「促進人類健康、保障世界安全、服務弱勢群體」。世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）是WHO的最高決策會議，每年五月於瑞士日內瓦召開。WHO致力於推廣「健康平權」，以及確保全人類每個人都能夠獲得最高水準的健康，在促進和保護全球人民的健康方面扮演著關鍵的角色。

今年是第76屆WHA，已於五月廿一日開啓會議，至三十日結束。然而遺憾地，大會議程討論再度決定不將「台灣參與案」列入議程，致使台灣無法參與大會，甚至於連中央社兩名記者請領WHA採訪證都遭拒。阻礙台灣參與WHA完全是中華人民共和國的惡意政治操作，中國持續施壓WHO，不當地排除台灣與會。這不僅違反WHO憲章中的「健康是基本人權」的宣示，並明顯違反聯合國憲章所揭櫫的普世價值及公平正義原則。

今年是第76屆WHA，已於五月廿一日開啓會議，至三十日結束。然而遺憾地，大會議程討論再度決定不將「台灣參與案」列入議程，致使台灣無法參與大會，甚至於連中央社兩名記者請領WHA採訪證都遭拒。（路透社）

2020年初，武漢肺炎尚未有擴散跡象時，台灣最早警覺到其嚴重性，並對多國示警。然而，在中國刻意掩飾欺瞞及施壓之下，WHO未立即採取緊急行動，造成病毒快速擴散全球，對全世界的人命及經濟都造成難以估計的巨大傷害。反觀台灣，立即果斷地採取行動、有效地與人民溝通及傳播相關訊息、並善用科技防疫，因而能全面控制疫情，大大降低傷亡和經濟的負面衝擊。

台灣的優質防疫贏得全球的高度肯定和推崇，國際媒體對臺灣的正面報導或專文超過3,500篇。全球有七十餘國的公私部門，逾六千人次的國際友人透過各種方式展現對台灣的支持，公開呼籲WHO接納臺灣，同時30國926議員致函譚德塞，敦促讓台灣參與WHA。並且，美日英澳法捷加等多個先進民主國家在WHA第一日就發言讚揚台灣是對抗疫情的良好榜樣、世界的典範。

WHO遭受中國蒙騙及屈服於脅迫下，拒絕台灣參與WHA，這是不公不義的行徑，也是世界的損失。病毒無國界，未來疫情的控制必須「全球團結和國際合作」，沒有一個國家可以單獨對抗疫情。台灣有意願也有能力將防疫和醫療知識和經驗與世界各國分享。

我們促請WHO及國際社會不但要尊重台灣2,350萬人民的健康權益，也要接受台灣的良善力量，以提升全人類健康的水準。WHO必須正視台灣參與世界衛生體系的堅定期盼，公平地接納台灣，支持台灣廣泛且有意義地參與WHO所有的相關工作，台灣一定能對全世界做出貢獻。

連署社團：

北美洲台灣人教授協會北加州分會

北加州南灣台灣同鄉會

北加州台灣會館

庫市-台中友誼城市協會

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