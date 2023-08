自由開講》英國加入CPTPP的政經意涵

張嘉郡

隨著疫情解封,報復性出國旅遊潮於今年開始湧現。悶了好幾年後,今年暑假我也終於能忙裡偷閒,抽出空檔帶著孩子們一同出國旅遊,前來英國度假。

由於我過去高中、大學與研究所時期都在英國度過,所以除了臺灣以外,英國該算是我最熟悉的地方了。同樣的,即使離開英國早已超過20多年了,我仍然密切關注英國以及歐洲政經局勢發展,而這段期間最受矚目的事件該算是7月16日「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)於紐西蘭奧克蘭(Auckland)舉行部長級委員會會議期間,英國正式簽署了加入CPTPP的入會申請協議書。

英國於2016年公投決定脫歐後,歷經四年談判,終於在2020年底正式脫歐。但其實自脫歐公投通過後,加入自由貿易組織對英國自身發展究竟是利大於弊,抑或是弊大於利?英國國內各界仍是爭論不休。然而,相關數據已顯示,脫歐後對英國經濟打擊甚鉅,GDP損失達5.5%。

因此,關於脫歐後所造成的影響,英國政府勢必得努力修補。於此情況下,英國政府因此決定開始嘗試與其他國家商討簽訂自由貿易協定(FTA)的可能性,希冀藉此增加英國出口的動能,以提升英國經濟活力。舉例來說,英國就在2021年12月和2022年2月分別與澳洲和紐西蘭簽署了FTA。同樣也是在這。樣的脈絡下,英國決定加入CPTPP。不過,我個人的觀察顯示,英國加入CPTPP除了經濟效益外,同時也帶有一定程度的政治意涵。

7月16日「跨太平洋夥伴全面進步協定」於紐西蘭奧克蘭舉行部長級委員會會議期間,英國正式簽署了加入CPTPP的入會申請協議書。(EPA)

為了獲取國內民眾對加入CPTPP的支持,英國商業與貿易部(Department of Business and Trade)因此提出一份說帖:“CPTPP: 10 benefits for the UK”,而這10項利多分別是:

1). 強化英國與其他具活力之經濟體的連結(strengthening ties with some of the world’s most dynamic economies)

2). 為服務業者開創新市場(opening new markets for services providers)

3). 建立現代化且有企圖心的數位資訊規範(modern and ambitious digital and data provisions)

4). 減免出口貨物關稅(cutting tariffs on goods exports)

5). 開創多元化的供應鏈(new opportunities to diversify supply chains)

6). 為英國提供新的出口機會(providing the whole of the UK with new export opportunities)

7). 首次與馬來西亞和文萊達成貿易協議(a trade deal with Malaysia and Brunei for the first time)

8). 獲得更多的優質進口商品(more access to high-quality imported goods)

9). 強化經濟安全(strengthening economic security)

10). 鼓勵投資(encouraging investment)

英國商貿部所列舉的10大利多,確實是加入自由貿易組織都會享受的好處與優勢。但就我個人觀察,英國加入CPTPP同時具備強烈的政治意義。

首先,英國政府說明加入CPTPP的必要性時曾提到,加入CPTPP能「幫助英國確保其未來在世界上的地位,同時促進英國的長期利益」(to help us secure our future place in the world and advance our longer-term interests)。當英國喊出要確保其世界地位時,意味可說極為深長。

無巧不成書,2022年5月英國突然決定派遣由「伊麗莎白女王號」(HMS Queen Elizabeth)所組成的航母打擊群,駛往太平洋,執行為期長達7個月海巡任務,同時與許多國家海軍展開聯合軍事演習。值得注意的是,這次航行可說是第二次世界大戰結束後,大英海軍再度駛入太平洋。

儘管19世紀時英國是全球第一的霸主、超級強權。但進入20世紀後,隨著兩次大戰的發生,英國的霸主地位早已被美國取代,且相較於德國、法國、日本等國,英國國力可說是逐漸衰退。如今隨著中國大陸的興起,英國對其岌岌可危的國際地位更加戒慎恐懼,也因此樂於加入美國所部屬的印太戰略架構內。

換言之,英國加入CPTPP不僅著眼於經濟發展面向,它同時也希望自己在國際政治舞台尋找新的角色。因此,英國透過重啟航母艦隊的方式,展現其重新插手太平洋地緣政治的企圖心。 最後,對臺灣來說,英國加入CPTPP的申請早於中國與臺灣。換言之,日後當CPTPP審查中國、臺灣的入會申請時,英國顯然也會有一定程度的影響力。至於屆時英國的態度為何?則是臺灣需要觀察的課題了。

(作者為青埔教育基金會董事長)

