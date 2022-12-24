自由開講》朝野齊心同力，全力爭取台灣加入CPTPP

邱志偉

我國於去年9月正式遞交《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）入會申請，中國與英國也在同年申請加入。我國正式遞交申請至今已超過一年，然而，距離我國進入工作小組仍然還有好長一段路要走。對我國而言，最初由美國、後來由日本所主導的CPTPP不單單只是一個區域自由貿易協定，而是台灣未來能夠與其他國家簽洽雙邊經貿協定的籌碼。為使台灣符合CPTPP之高標準及高品質規範，國內已完成修法做好全面準備，盼有朝一日能夠順利通過入會申請。

台灣加入CPTPP不應只是政府或單一政黨的目標，而是國內不分黨派的最大公約數。CPTPP之30.4條明確規範，任何亞太經濟合作會議成員國家或個別關稅領域者（separate customs territories）皆可加入CPTPP。也就是說，我國目前就已經符合資格，國內更應當團結一致全力支持台灣加入CPTPP，使台灣加入區域經貿整合，強化國內產業競爭力。然而，中國也為CPTPP申請國之一，我政府應當要做好全盤規劃以及評估所有的可能性，其包含中國阻擋台灣加入的盤沙推演，絕不可認為中國要加入CPTPP之門檻較高而掉以輕心。

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台灣加入CPTPP不應只是政府或單一政黨的目標，而是國內不分黨派的最大公約數。（法新社資料照）

從中國的角度來看，中國想要加入CPTPP可能會先遇到美國的反對。首先，即便美國目前並非CPTPP成員國，但也會盡可能降低中國同時擁有CPTPP以及其所主導之《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）兩個自由貿易協定之機會。再者，拜登上任後成立的「印太經濟架構」（IPEF）以及白宮所發布之首份印太戰略報告皆明確傳達一個訊息，印太地區為美國的優先選項，而中國是該地區最大的挑戰。中國想要加入CPTPP，遇到《美墨加協定》（United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA）中之「毒丸條款」（poison pill）約束的可能性極高。最後，即使美國沒有使用USMCA相關條款圍堵中國，中國是否能夠符合CPTPP之高標準及高品質規範仍存疑慮。

反觀台灣，CPTPP成員國多次表示，CPTPP為高標準及高品質之協定，且其規範並不會因為其他新成員國而有所改變或是降低門檻。照理來說，台灣比中國更符合CPTPP之高標準規範，成員國並沒有理由拒絕台灣加入。然而，礙於國際政治現實，中國對世界經濟的影響力及對我國的打壓使得台灣加入問題變得更加複雜。面對錯綜複雜的政治問題，我們不能假設中國就一定無法加入，台灣加入CPTPP的意義不單單只是加入協定本身，而是為未來台灣與其他歐美等先進國家簽訂經貿協定做準備。

我們國內不論是民間或政府必須齊心努力爭取各成員國支持我國入會案。我們也無法排除中國搶先台灣一步加入CPTPP，進而阻擋我國加入之可能性。面對無法操之在我的中國，我們應當謹慎思考的是操之在我的部分是什麼。我政府應當要積極與國人以及國內企業溝通，對外則是密切努力尋求更多管道與成員國溝通互動，了解彼此的認知與差異。台灣不能再繼續等待，台灣不能再繼續被排除在亞太區域經濟整合之外。台灣加入CPTPP不應該再是少數人的共識，而是我政府與民間必須共同努力的方向，更是所有國人不分黨派、不分顏色必須齊心達到的目標。台灣要走向國際與世界接軌，要從區域經貿走向全球自由貿易從來就不是一條簡單好走的路，可是卻是一條我們永遠不能放棄、不能妥協的路。

（立法委員）

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