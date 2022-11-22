社論》積極努力讓世界看見台灣

過去一星期，幾個國際大型會議分別舉行，二十國集團（G20）和亞太經濟合作會議（APEC）在台灣較受關注。另外，還有攸關地球未來的聯合國氣候變化綱要公約第二十七次締約方會議（COP27），加上區域性的東協高峰會、東亞高峰會。在大中型的多邊會議之外，各國領袖安排場邊會談，進行外交對話。這幾場國際會議廣受矚目，有其大環境因素：武漢肺炎疫情減緩讓實體會議得以恢復，烏俄戰爭導致全球亂局亟需國際協商，中國在台海等周邊地區耀武揚威導致各國不安，世界經濟衰退與動盪有待積極因應。

這些會議，以上週一美國總統拜登與中國國家主席習近平在G20高峰會的會外會最受注目，是拜登上任以來兩人首次實體會談，且在雙方關係緊張之際進行。本質上，這是《紐約時報》所說，「彼此懷疑的老相識」會面，嘗試為兩國存在的重大矛盾「互劃紅線」，拜登有意緩和與中國的敵對態勢。儘管會後的訊息顯示，雙方在官員互訪、氣候議題有所進展，但對台海和平、經濟問題仍各說各話，針鋒相對。

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美國期中選舉大勢底定，降低了「拜習會」的樂觀氣氛。拜登雖對民主黨掌控參議院、共和黨「紅潮」不如預期「感覺良好」，但眾議院議長可能人選麥卡錫（Kevin McCarthy）主張減少對中國經濟依賴並強化供應鏈安全，眾議院成立特設委員會，專注中國政策；且支持民主台灣是兩黨最大共識，共和黨對軍事協防台灣還傾向戰略明確，而非戰略模糊。換言之，「拜習會」也許有助防止雙邊關係進一步惡化，兩國仍將維持拜登所說的「激烈競爭」，中國與西方國家的緊張關係也將持續。

久違國際舞台的習近平，利用國際會議場合開展外界所說的「外交派對」。在兩大會議的峰會期間，他行程滿滿，包括在G20與十一國領袖舉行雙邊會談，在APEC又會見了日本、新加坡、菲律賓三國首腦，還與聯合國秘書長會面。習近平顯然試圖修復因中國戰狼外交、脅迫台灣及與俄羅斯夥伴關係而受損的外交關係。

不過，他在G20峰會期間「教訓」加拿大總理杜魯道的一段錄影曝光，掀起風波。由於杜魯道公開指責中國干預加拿大選舉，也就氣候變遷向習近平施壓，加上外長趙美蘭（Melanie Joly）最近指中國日益具有破壞性，強調要加強與台灣關係，使四年前因孟晚舟被捕事件而鬧僵的兩國關係，雪上加霜。習近平對杜魯道形同斥責的強悍態度，是因兩人前一天的十分鐘短暫談話內容經報紙披露，習指杜「缺乏誠心」，杜辯駁，習卻無耐性聽。錄影一經播出，加國議論紛紛，對習近平刻意營造的國際形象及兩國關係都大大扣分。

我國在上述國際會議中，僅APEC得以正式參加，但總統無緣與會，只能派代表出席高峰會；今年，我國仍由前台積電董事長張忠謀為蔡英文總統代表。不同以往，因緣際會，台灣在APEC頗受各國重視：我國在全球半導體供應鏈的重要地位讓世界看見台灣，台積電在美、日投資設廠尤吸引了國際媒體聚焦，張忠謀的身分為這一特色加分。他與逾半數出席領袖交流，並和美國副總統賀錦麗、日本首相岸田文雄、新加坡總理李顯龍雙邊會談中，半導體和台海和平是主要話題。我國官員也積極參與部長級的資深官員會議。

澳洲總理艾班尼斯意外引發我國加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的問題。他受訪時表示，「不太可能支持台灣，因為加入條件是公認的獨立國家，而非經濟體」。這一說法不符事實，迥異澳洲以往態度，且因他前此三天才與習近平在G20峰會場外會談，引發打壓台灣，「換取與獨裁者會面」的批評。此事引起爭議，經我國政府交涉，澳洲政府澄清立場不變，仍歡迎台灣等符合條件的經濟體加入。

然而，事件凸顯我國加入CPTPP的重大挑戰。艾班尼斯的「條件說」雖與CPTPP條文不合，我國於去年九月申請加入，但有十一個成員國的這一國際組織，對新成員加入採「一票否決」制，只要成員國一票反對申請案便無法如願。中國早於我國一星期提出申請，且一向打壓台灣不遺餘力，是為我國加入的最大阻力。我國二○○二年加入世界貿易組織（WTO），得力於美國等友邦相助，安排與中國幾乎同時進入。如今，美國不是CPTPP成員，我國又因內部政治惡鬥、主政者怠惰等因素，在美豬、日本核食等議題內耗虛耗，坐失加入CPTPP先機。這種政治文化不改，連雙邊的自由貿易協定都不易成事，也是台灣的困境之一。

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