自由開講》當前英國政局給台灣的警示

邱志偉

英國首相特拉斯（Liz Truss）自9月6日上任首相以來，歷時45天便匆促下台。事出主因為減稅政策引起非議，造成市場劇烈動盪，在黨內不再相挺，在內閣制國家，只有掛冠求去。由於特拉斯是柴契爾夫人之後，第三位女性英國首相，她也以柴契爾信徒自詡。

但很可惜，不但未能締造柴契爾雄踞保守黨政壇11年的紀錄，還成最短任期首相。由於台灣很快就要面臨地方大選，相當於執政黨的期中考驗收，面對眼前英國政局，台灣應從中獲取啟發與警示。

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面對快速的資訊傳播時代，許多資訊更新速度幾乎以小時為單位，這某種程度也導致全球的政治家，回應輿論的撻伐時，速度必須比過往更急、更快。這過程中的可能導致政策的反覆或是矛盾，這陰影一直籠罩在民主國家中。

英國首相特拉斯9月6日上任首相，只歷時45天便匆促下台。（AFP）

民進黨在2016年執政以來，也啟動一系列改革，從年金改革、勞動政策的改革等，我在立法院內，多次親歷劇烈的政策衝突與抗爭。2018年民進黨在地方大選中大敗，除韓國瑜因素外，更多人將矛頭指向過快的改革政策。政府在2019年時重新開始修正腳步、增加溝通，2021年四大公投更是直球對決面對政策辯論，都取得不錯成績。 今年11月的地方大選，面對眼前政局變化，嚴格來說，今年政府最大的政策挑戰，大概也和疫情脫離不了關係，當然還有股市、通膨等壓力。即便許多問題是全球趨勢，我們也還是必須要正面直球解決。

四年前，我們因為劇烈的改革政策，引來很大反彈，選情也受傷了。但我認為有一點值得肯定的是，蔡總統當時是在落實執政承諾的政策，且有部分是落實民進黨長期的政見邏輯，自然獲得黨內多數支持，願意陪其戴鋼盔的向前衝。政策合乎邏輯一貫、合乎脈絡，這是民主政治當中，責任政治的一環。

但英國首相特拉斯最大困境是，在經濟政策的減稅措施，固然是希望爭取黨內保守勢力，但同樣引發黨內部分人士倒戈，甚至是黨外的一片撻伐，更因為英鎊受創、英國政府債券遭拋售，直接重擊政府信譽。再加上領導者風格問題，遭批缺乏溝通，形成一個「超完美」政治風暴，終究擊垮了特拉斯首相的執政基礎。在民主國家當中固然不是完全不可，但必須在邏輯上合乎黨內一貫脈絡。執政最關鍵的就是要知道「為何而戰」，而不是陷入各自為政的迷航之中。

此外，在民主社會加上資訊快速傳遞的時代，「有效」溝通成為一項重要課題。雷根被詡為「最偉大的溝通者」（the Great Communicator），這是他在政壇不敗的根基，歐巴馬也以擅長演說的光環，讓他快速從政界崛起，善用溝通是民主社會越來越重要的功課。但很可惜的，在社群崛起的時代，我們愈來愈首重網紅的代言工具，逐漸失去政治家原本的面貌。

英國首相特拉斯推崇柴契爾夫人，誓言複製她的成功案例，但為何連續二位女性首相接連踢到鐵板？她之所以成功，除了能力、決心，很大一部分也來自時運站在她這邊，特別是遇到保守陣營的美國總統雷根當政，在美英的特殊關係（Special Relationship）下都有一定的加成效果。但終究也是敗在貨幣、稅改等政策，加上累積多年的黨內路線之爭，一下子就因不信任投票被迫離開唐寧街。

柴契爾夫人的案例，固然有成功，但是也不能全然模仿。歷史固然可能重演，但是每次都劇本都不全然相同，眼前烏俄戰爭的能源危機、經濟危機，若沒有更新的方法處理，結局自然難以樂觀。

台灣馬上到來的期中選舉，是對執政的驗收，我們要如何思考人民的訴求，除負面選舉的攻訐外，我們如何與人民的聲音有共鳴？選舉結果很快就會來，這次我們是否做好準備，面臨很可能到來的嚴酷、快速的政治變化。政府團隊務必謹慎因應，做好妥適的戰備。

（立法委員）

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