自由廣場》想起英國王室拒絕避難加拿大…

◎ 姚孟昌

「我沒有別的，只有熱血、辛勞、眼淚和汗水獻給大家……你們問：我們的目的是什麼？我用一個詞回答：勝利，不惜一切代價去爭取勝利，因為沒有勝利就無法生存。」

這是邱吉爾在二戰之初剛繼任首相時，在國會的著名演講詞。當時邱吉爾剛受命組成戰時內閣，隨即面臨敦克爾克大撤退的危機，幾乎英國陸軍所有的重型軍武、車輛、彈藥都棄置在歐陸，三十四萬人靠著近千艘民船冒險渡海救援才能倖免於被俘受辱的命運。此時歐陸早為納粹席捲，英倫三島面臨入侵，國家疲弊、人民惶惶然不知所措。若說此時不是危急存亡之秋，何時才是？

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那時英國可不是沒有反戰者、失敗主義者、要求和平談判者，他們放大聲量要求政府接受希特勒招降條件並與之隔海分治。英國還有比例不小的法西斯擁護者與反猶太主義者，菁英中打算賣國求榮的也不少。

然而，邱吉爾在國會用堅定話語，果決行動，表明他絕不退讓、爭取勝利的信念。他身為內閣首相，是國會共同支持的領袖。他的意志，就代表國會與內閣全體的意志。

英國國王喬治六世在宣戰演說中清楚表明，強權與和平、謊言與公理、奴役與自由是無法並存的。人民面對法西斯入侵時的唯一選擇，就是挺身對抗、徹底地擊敗它。國王要大家齊心一致，讓強權屈服，獨裁者敗亡。

當時的王后，就是伊莉莎白二世的母親，面對內閣希望王室一家到加拿大避難時， 她清楚告訴內閣：「國王不會離開他的百姓，王后不會離開她的丈夫，公主也不會離開他的父母。」王室一家與百姓們一起躲警報、挨炸彈、領配給、編入軍伍，王室用行動展現決心，也與全體英國人民堅持到勝利，共享光榮。

許多朋友關心該如何保衛台灣。相較於英國人，台灣人沒有什麼歷史經驗可以參考。借鑒英國，筆者期待台灣人能互相約定，彼此同心為台灣這塊土地的安全與福祉盡力盡責，絕不放棄。

（作者任教於大學法律學院，新北市民）

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