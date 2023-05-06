自由開講》英王查爾斯三世的加冕大典與其挑戰

羅紹銘

英王查爾斯三世將在威斯敏斯特大教堂舉行加冕禮，從征服者威廉到查爾斯三世，威斯敏斯特見證了40位君王的加冕。然而，對於查爾斯三世而言，王冠落在頭上的那一刻象徵的不僅是歷史上確認其英國君主的地位，更重要的是在宗教層面上，那份英國國教領袖的責任。

英王查爾斯三世將在威斯敏斯特大教堂舉行加冕禮，從征服者威廉到查爾斯三世，威斯敏斯特見證了40位君王的加冕。（REUTERS）

時任英國君主伊莉莎白二世曾提及：「信仰在數以百萬計國民的個人身分與生活上，發揮了關鍵性的引導作用，不只提供信仰系統，更賦予歸屬感」 「英國是基督教國家」，這句話在伊莉莎白二世成長的年代也許並無爭議。往前追朔至都鐸王朝的亨利八世aka英格蘭宗教改革的推行者，英國皇室的正統性（legitimacy）從那時候起可以說就離不開宗教的支持。

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然而，英王查爾斯三世「加冕」的實際意義有哪些呢？英國《衛報》專欄作家Martin Kettle指出，查爾斯三世早已經在伊麗莎白二世過世之後成為君主，這幾個月以來其作為英王的合法性無庸置疑。

筆者認為，「加冕」這個動作就是在建構「君主的正當性」，其典禮的整體設計也對不同宗教和人種釋放出新國王致力於包容和宗教自由的價值，這或許才是查爾斯三世想對社會釋放的訊號，即君主的「超然」與「公正」。

儘管如此，根據一份來自YouGov的民調顯示，18到24歲的英國年輕族群只有36%擁護君主制，而在同一份民調內的65歲以上的人口支持君主制的民調竟來到79%，顯示出英國Z世代與老齡階層的巨大差異。與此同時，英國《衛報》2023年1月的調查指出，40歲以下的英格蘭和威爾士人認為自己是無神論人士，這是首次無神論超越基督教信仰者。

以上種種的社會現況已構建出現今英國已經無法稱為基督教國家的事實，也看到君主制在年輕一輩中似乎沒有什麼吸引力。皇室也因為各種風波，不管是哈利與梅根的事件，亦或民眾對查爾斯婚姻不忠的負面觀感等等都讓越來越多英國年輕一代找不到擁護君主制的理由，另外也有一部分的群眾支持共和，倡議要廢除君主制。

顯然地，查爾斯三世並沒有其母親如此受人擁帶的民意基礎，如何面對太老，不忠，太保守的標籤，並且在後伊莉莎白時代恪守聯合王國和英聯邦領袖的責任，查爾斯三世君王之路將挑戰重重。

（台灣基進青年部專員，英國巴斯大學政治與國際關係學系大二生）

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