自由開講》災區劃定，冰冷的數字外，多一點溫度與彈性

◎謝志誠／前921震災重建基金會執行長

卡努颱風已遠離，引發的豪大雨卻帶來不少的災害，相關救災工作已紛紛就位，接下來的災害重建工作將是另一個考驗。跟災後重建及各項濟助措施相關，但少人注意的是，災區範圍的劃定。

卡努颱風已遠離，引發的豪大雨卻帶來不少的災害，圖為仁愛鄉聯外道路因豪雨中斷。（資料照）

我國災害防救法第四十二條至第五十條訂有災害相關的濟助措施，但其僅適用於行政院公告的災區範圍。

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921大地震後特別制定的「九二一震災重建暫行條例」對於「災區」僅採取比較模糊的定義「指因震災受創之地區」。而後於2000年七月制定公布的「災害防救法」也沒有對「災區」有明確的定義。直到2017年修正時，才增訂第四十四條之十給予法定定義「指因風災、震災、火山災害或其他重大災害，造成嚴重人命傷亡之受創地區，其範圍由行政院公告並刊登政府公報。」

到了2022年全文修正時，於第五十一條明定：「第四十二條至前條所稱災區，指因災害造成嚴重人命傷亡或建物毀損等之受創地區，其範圍由行政院公告並刊登政府公報。」這次修正已改採比較嚴謹的定義，將災區侷限在因災害造成嚴重人命傷亡或建物毀損的受創地區。

因為這樣的修正，內政部依災害防救法第五十一條規定，於2022年發布的「風災災區劃定作業原則」就把災區範圍劃定基準訂為：（1）以直轄市、縣（市）範圍者，人員死亡、失蹤或重傷合計二十人以上，房屋毀損達不堪居住程度合計三十棟或六十戶以上。（1）以鄉（鎮、市、區）範圍者，人員死亡、失蹤或重傷合計二人以上，房屋毀損達不堪居住程度合計五棟或十戶以上。

至於劃定及公告程序則依行政層級往上陳報，經直轄市、縣（市）政府初審、內政部複審，再報請行政院審定及公告。

由於截至目前為止，並沒有詳細的災情報告可供判斷有哪些鄉（鎮、市、區）或直轄市、縣（市）符合前述劃定基準，而本文也無意針對這些冰冷的數字作加減的建議，而是建議是否在這些冰冷的數字外，於不牴觸母法條文下，增加一點溫度與彈性，於劃定及公告程序中增加「災情嚴重者，得由行政院逕行公告，或專案報請行政院裁定公告」。

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