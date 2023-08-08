自由開講》一場洪災映照台灣民主價值

◎李永騰

颱風杜蘇芮日前通過台灣，進入中國陸地後，其環流引發連日暴雨，導致中國北京、河北、天津等地發生嚴重洪水災害，有多人傷亡，蔡英文總統與賴清德副總統8月1日晚間先後在推特（twitter）以簡體字發推文，表達關心慰問，兩篇推文均獲得中國網友正面回應。有許多中國網友留言感謝蔡總統以及賴副總統，也有人說中國的網路管制又要被蔡總統與賴副總統的溫暖推文給突破了。隨後總統府副祕書長黃重諺表示，後續中方若需要援助或其它協助，中華民國非常樂意提供幫助。

颱風杜蘇芮日前通過台灣，進入中國陸地後，其環流引發連日暴雨，導致中國北京、河北、天津等地發生嚴重洪水災害，蔡英文總統與賴清德副總統8月1日晚間先後在推特（twitter）以簡體字發推文，表達關心慰問。（截圖自蔡英文總統及賴清德副總統的推特）

蔡總統與賴副總統的人道關懷，向北京以及中國人民傳達善意，有助於緩和兩岸官方之間的緊張關係。然而，中國官方的救災態度和作為，卻映照出兩岸政治體制的巨大差異。

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洪災衝擊京津冀和東北地區超過一周，中國國務院副總理張國清直到8月5日才趕赴天津指導抗洪救災，新華社報導還刻意凸出「受習近平委派」，頗有安撫民怨之意。然而在微博、微信上，民怨已瀕臨炸鍋；中國網民質問：為何官方把洩洪責任推給暴雨？為何政治局常委先去看望北戴河暑休的專家，而沒來得及去看望周遭災民？河北省委書記倪岳峰日前一句「當好首都護城河」，已引發眾怒。中國水利部會議要求確保大興機場和被習近平形容為千年大計的雄安新區，似乎所有努力只為了保住北京，其他都是次要。

受杜蘇芮颱風外圍環流影響，中國北京市、河北省近期暴發嚴重洪災，且逐漸從中國北部向東北蔓延，造成災情擴大。（法新社）

中共中央與地方父母官的救災回應，對於民主國家是難以想像的！民主國家的總統與地方首長都是經過民選，一切施政必須以民意為依歸。河北省委書記說要犧牲災民的生命財產來做首都的護城河，邏輯很簡單：因為省委書紀的權力來源是習近平；不是人民。所以保護北京比保護河北省災民重要。這就是極權專制國家的政治邏輯。在民主國家這是政治自殺，絕不可能發生！

台灣自1996年總統直選後，經歷了七次的總統大選，不斷的民主深化，自由民主人權已經成為中華民國憲政體制的DNA。這也是為什麼當中國在台海周邊對台進行軍事威脅之際，全世界以美國為首的民主陣營，都選擇和台灣站在一起、關心台海情勢；因為除了戰略地位重要之外，台灣與民主國家有共同的民主人權價值。

杜蘇芮颱風席捲海峽兩岸，台灣與中國政府因應救災的態度與作為，凸顯兩岸政治體制的巨大差異，也映照出台灣的民主價值。在明年初即將到來的中華民國第八次總統大選之際，值得台灣人民深思！

（國立空中大學公行系教授、海基會前顧問）



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