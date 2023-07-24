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自由開講》中國外長秦剛被消失？揭示了什麼！

2023/07/24 10:32

◎康駿銘

中國外交部長秦剛自6月25日會見斯里蘭卡、俄羅斯及越南官員後，至今已「消失」接近一個月，不但再也沒有在公開場合露面，這段期間更缺席或取消了多個原訂的對外會議，包括原定在7月4日與歐盟委員會副主席兼外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在北京的會面被中方臨時取消；而7月13日在印尼舉行的「東協+3」外長會議，中國外交部發言人以秦剛因「健康原因」而改為由更高階的王毅出席，而該表述卻在後來的文字稿中遭到刪除。此外，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）也因秦剛缺席，而暫緩原定在7月21日的中國訪問行程。秦剛是因為「健康因素」、之前所傳出的桃色緋聞，還是什麼原因而消失於大眾眼前？中國官方始終拒絕回答任何相關問題。

中國外交部長秦剛自6月25日會見斯里蘭卡、俄羅斯及越南官員後，至今已「消失」接近一個月，不但再也沒有在公開場合露面，這段期間更缺席或取消了多個原訂的對外會議。（美聯社）

秦剛是著名的「戰狼」外交官，2021年8月被任命為中國駐美大使，短短約一年多後便接替王毅成為新任外交部長，晉升速度罕見，明顯獲得習近平器重。同時作為世界主流大國的外交部長接二連三地缺席重要場合，秦剛的消失因此引起了多國的關注與猜測。然而，中國擁有高公眾能見度卻莫名消失的案例並不罕見，從體育好手彭帥、億萬富豪馬雲、肖建華，到國際影星范冰冰等都曾突然「消失」，而他們分別都曾在消失前提出過異見、或是在消失後突然被控「違法」，鑑於秦剛是習近平身邊的人馬，他的消失也因此涉及對中共權鬥的猜測，又或是秦剛是否涉及在處理外交事務上有所謂「陽奉陰違」之行為而被下馬等。

不過，不論秦剛消失的原因為何，他、以及其他曾被消失的人士都反映中國與法治完全沾不上邊，仍然處於帝國年代「君要臣死，臣不得不死」的可怕封建思維，相信秦剛一案也會令中國官場更加人人自危，隨時會為了阿諛奉承、討好習大帝而做出更多瘋狂且極端的行為。而對外國而言，中國政府的不透明、人治是難以預測且長期處於不穩定狀態的，並不利於雙方的溝通與合作。此外，中國已證明自己堅決反對自由、民主、法治、人權等普世價值，甚至不惜以戰爭作為擴展其極權版圖的代價。秦剛雖然奉行戰狼外交政策，但至少在過去十多年來一直執行與西方自由國家的外交工作，與西方外交人員有一定的相互了解。中國本來已敵視西方，如今在國際局勢不穩之際，中國突然拿掉了長期溝通的管道，意味著中、西將更難借由外交方式緩和分歧與衝突，進一步增加誤解、誤判的風險，而這也就是台灣也應關心秦剛下落的原因。

（台灣基進國際部專員）

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